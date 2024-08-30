Тихонов об отказе в выдаче виз двум российским паралимпийцам: «Это позор для Франции. Неужели совесть позволяет французам это сделать»

Александр Тихонов назвал позором для Франции отказ в выдаче виз двум россиянам

Пловцу Андрею Граничке и выступающей в настольном теннисе Виктории Сафоновой не выдали визы для участия в Паралимпиаде. Сообщалось, что отказ может быть связан с их рождением в Крыму.

«Что тут можно сказать? Они же французы. Это неправильно, тем более, когда речь идет о паралимпийцах. Это позор для Франции.

Ладно, здоровых спортсменов не допустили, но паралимпийцев! Неужели совесть позволяет французам это сделать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Паралимпийские игры в Париже начались 28 августа. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж