Тихонов об отказе в выдаче виз двум российским паралимпийцам: «Это позор для Франции. Неужели совесть позволяет французам это сделать»
Александр Тихонов назвал позором для Франции отказ в выдаче виз двум россиянам
Пловцу Андрею Граничке и выступающей в настольном теннисе Виктории Сафоновой не выдали визы для участия в Паралимпиаде. Сообщалось, что отказ может быть связан с их рождением в Крыму.
«Что тут можно сказать? Они же французы. Это неправильно, тем более, когда речь идет о паралимпийцах. Это позор для Франции.
Ладно, здоровых спортсменов не допустили, но паралимпийцев! Неужели совесть позволяет французам это сделать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Паралимпийские игры в Париже начались 28 августа. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Vprognoze
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