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Тихонов об отказе в выдаче виз двум российским паралимпийцам: «Это позор для Франции. Неужели совесть позволяет французам это сделать»

Александр Тихонов назвал позором для Франции отказ в выдаче виз двум россиянам

Пловцу Андрею Граничке и выступающей в настольном теннисе Виктории Сафоновой не выдали визы для участия в Паралимпиаде. Сообщалось, что отказ может быть связан с их рождением в Крыму. 

«Что тут можно сказать? Они же французы. Это неправильно, тем более, когда речь идет о паралимпийцах. Это позор для Франции.

Ладно, здоровых спортсменов не допустили, но паралимпийцев! Неужели совесть позволяет французам это сделать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Паралимпийские игры в Париже начались 28 августа. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Vprognoze
logoАлександр Тихонов
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
Виктория Сафонова
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