МОК о трансляциях Олимпиады в России: «У нас действует соглашение с агентством «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории РФ»

В МОК прокомментировали ситуацию с трансляциями Олимпиады-2024 для россиян.

«Цель МОК заключается в том, чтобы транслировать Олимпийские игры на как можно более широкую аудиторию по всему миру.

С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в в 2024 году.

За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», – заявили в пресс-службе организации в ответ на вопрос, почему с сайта МОК исчезла информация о том, что Олимпийские игры на территории России будут транслироваться на сайте комитета.

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России