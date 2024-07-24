МОК о трансляциях Олимпиады в России: «У нас действует соглашение с агентством «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории РФ»

Теги телевидение МОК Олимпиада-2024 Р-Спорт Телеспорт Водные виды

В МОК прокомментировали ситуацию с трансляциями Олимпиады-2024 для россиян.

«Цель МОК заключается в том, чтобы транслировать Олимпийские игры на как можно более широкую аудиторию по всему миру.

С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», – заявили в пресс-службе организации в ответ на вопрос, почему с сайта МОК исчезла информация о том, что Олимпийские игры на территории России будут транслироваться на сайте комитета.

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России

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25 комментариев
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Приобрели, но показывать не будем. Вот это патриотизм!!
Как говорила моя бабушка: Назло кондуктору, пойду пешком😅
+55
-16
+39
Ответ veramarso
Приобрели, но показывать не будем. Вот это патриотизм!! Как говорила моя бабушка: Назло кондуктору, пойду пешком😅
А причем тут патриотизм, Россия там не представлена, о каком патриотизме речь ? И приобрела частная контора. Купите у телеспорта право на трансляцию и транслируйте. Кто вам мешает. А телеканалы сами решают за, что им платить.
+36
-12
+24
«Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году. - ПРИОБРЕЛО! завывающие про оплату для МОК понимает смысл этого слова?
+17
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+16
Ответ aleshon
Комментарий скрыт
Что там конкретно Вы сделали и чего конкретно Вы хотите нас не волнует. И почему Вы о себе говорите во множественном числе?
+12
0
+12
- Представляешь, я вчера таксиста обманул!
- Как?
- Да я ему денег дал, а сам не поехал!
+12
-2
+10
Ответ veramarso
Приобрели, но показывать не будем. Вот это патриотизм!! Как говорила моя бабушка: Назло кондуктору, пойду пешком😅
Тут дело не в патриотизме или в его отстутсвии, проблема в невозврате кредитов руководством Телеспорта.

Поэтому даже если бы у Телеспорта кто-то в России захотел бы купить права на ОИ он не смог бы это сделать, тк их счета заморожены ФНС, а босс Телеспорта Макаренко находится под следствием.

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2024/03/29/1028859-fns-vziskivaet

https://www.kommersant.ru/doc/6688116
+10
-3
+7
Кто еще не нашел где смотреть.
1) сайт Мок, в самом низу olimpic channel
2) регаемся по почте, фейсбуку или твиттеру
3) все. Смотрим
+8
-3
+5
Телеспорт Труп
+3
0
+3
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Кто еще не нашел где смотреть. 1) сайт Мок, в самом низу olimpic channel 2) регаемся по почте, фейсбуку или твиттеру 3) все. Смотрим
Евроспорт 1 никогда не подводил тоже , весь тур посмотрел
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Ответ TOSHIBA
Тут дело не в патриотизме или в его отстутсвии, проблема в невозврате кредитов руководством Телеспорта. Поэтому даже если бы у Телеспорта кто-то в России захотел бы купить права на ОИ он не смог бы это сделать, тк их счета заморожены ФНС, а босс Телеспорта Макаренко находится под следствием. https://www.vedomosti.ru/media/articles/2024/03/29/1028859-fns-vziskivaet https://www.kommersant.ru/doc/6688116
И как же Матч ТВ купил у них права на Ла Лигу буквально пару недель назад? ))
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У нас настоящие животные принимают решение о просмотре Олимпиады, пишу Путину _ письмо !!!!
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В стране, где весь большой рынок, тем более медиа, регулируется интересами власти и коррумпирован этой же самой властью, вообще не важно, у кого тут права. Ты их просто не сможешь никому продать.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ильнур Хасанов
А причем тут патриотизм, Россия там не представлена, о каком патриотизме речь ? И приобрела частная контора. Купите у телеспорта право на трансляцию и транслируйте. Кто вам мешает. А телеканалы сами решают за, что им платить.
Ага, купили права за миллионы и решили не показывать, гении получается
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Ответ TOSHIBA
Тут дело не в патриотизме или в его отстутсвии, проблема в невозврате кредитов руководством Телеспорта. Поэтому даже если бы у Телеспорта кто-то в России захотел бы купить права на ОИ он не смог бы это сделать, тк их счета заморожены ФНС, а босс Телеспорта Макаренко находится под следствием. https://www.vedomosti.ru/media/articles/2024/03/29/1028859-fns-vziskivaet https://www.kommersant.ru/doc/6688116
Ты путаешь "купить" и "заплатить". Купить можно за 5 минут, подписав договор. А оплата возможна хоть через год.
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Ответ Александр Решетов
Евроспорт 1 никогда не подводил тоже , весь тур посмотрел
Олимпик ченел позволяет вообще все смотреть. Даже всякие экзотические виды. В этом фишка для фанатов странного
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Олимпик ченел позволяет вообще все смотреть. Даже всякие экзотические виды. В этом фишка для фанатов странного
Только квалификационные соревнования, и отдельные предолимпийские. Например, скалолазание всего один этап КМ. Правда это не совсем экзотика))
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Ответ mclaren-honda
- Представляешь, я вчера таксиста обманул! - Как? - Да я ему денег дал, а сам не поехал!
Это зачОт! Денег МОКу заплатили, а транслировать не будут. Назло бабушке отморожу уши = Назло МОКу лишу своих людей трансляции.
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