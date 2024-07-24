МОК о трансляциях Олимпиады в России: «У нас действует соглашение с агентством «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории РФ»
В МОК прокомментировали ситуацию с трансляциями Олимпиады-2024 для россиян.
«Цель МОК заключается в том, чтобы транслировать Олимпийские игры на как можно более широкую аудиторию по всему миру.
С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году.
За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», – заявили в пресс-службе организации в ответ на вопрос, почему с сайта МОК исчезла информация о том, что Олимпийские игры на территории России будут транслироваться на сайте комитета.
Как говорила моя бабушка: Назло кондуктору, пойду пешком😅
- Как?
- Да я ему денег дал, а сам не поехал!
Поэтому даже если бы у Телеспорта кто-то в России захотел бы купить права на ОИ он не смог бы это сделать, тк их счета заморожены ФНС, а босс Телеспорта Макаренко находится под следствием.
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2024/03/29/1028859-fns-vziskivaet
https://www.kommersant.ru/doc/6688116
1) сайт Мок, в самом низу olimpic channel
2) регаемся по почте, фейсбуку или твиттеру
3) все. Смотрим