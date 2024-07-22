Томас Бах заявил, что деньги не являются для МОК самоцелью.

«Благодаря финансовой поддержке наших коммерческих партнеров у нас уже сейчас есть доходы в 7,3 млрд долларов на проведение следующих с 2025 по 2028 год.

Ситуация настолько стабильна, что позволяет увеличить наш бюджет олимпийской солидарности на 10% до 650 млн долларов на предстоящую Олимпиаду.

Это еще одна демонстрация того, как мы поступаем, когда речь заходит о солидарности: для нас деньги не являются самоцелью.

Для нас деньги — это всего лишь инструмент солидарности», — сказал Бах на 142-й сессии в Париже.