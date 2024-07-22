Глава МОК: «Для нас деньги не являются самоцелью. Для нас деньги — это всего лишь инструмент солидарности»

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2024 ТАСС Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что деньги не являются для МОК самоцелью.

«Благодаря финансовой поддержке наших коммерческих партнеров у нас уже сейчас есть доходы в 7,3 млрд долларов на проведение следующих Олимпиад с 2025 по 2028 год.

Ситуация настолько стабильна, что позволяет увеличить наш бюджет олимпийской солидарности на 10% до 650 млн долларов на предстоящую Олимпиаду.

Это еще одна демонстрация того, как мы поступаем, когда речь заходит о солидарности: для нас деньги не являются самоцелью.

Для нас деньги — это всего лишь инструмент солидарности», — сказал Бах на 142-й сессии МОК в Париже.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
>деньги — это всего лишь инструмент солидарности

Теперь на собеседованиях всегда так говорить буду !
+28
0
+28
Что я сейчас прочитал? Переведите с баховского не человеческий.
+12
-1
+11
Прям Довлатов. "Деньги хорошие? - Хорошие. Но мало".
+10
0
+10
Сдал контору. Щас кое-кто денег попросит. Там аж 7.3 млрд есть, оказывается.
+8
0
+8
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что я сейчас прочитал? Переведите с баховского не человеческий.
Бах сказал вот что: "Мы не жадные, просто у нас одна общая любовь - деньги. Бескорыстная, светлая и чистая любовь к деньгам - это то, что объединяет всех нас, всё человечество".
+6
0
+6
Это очень смешно 😅
+4
0
+4
… и благодарности
+3
0
+3
Деньги есть, но нам еще надо, чтобы денег было больше. Это солидарность, а не жадность
+3
0
+3
Ахахах 😂
+3
0
+3
Чавоооо?
+3
0
+3
Для нас это одно.
Для меня это другое.
+2
0
+2
Верим?😁
+2
0
+2
Томас Бах: "Денежки любят счёт!"
+2
0
+2
"Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедедень!"
М/ф "Остров сокровищ"
+2
0
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что я сейчас прочитал? Переведите с баховского не человеческий.
Лет ми спик фром май харт фор мани.
+2
-1
+1
Время интересных историй...
+1
0
+1
Ответ N-fox
Верим?😁
Охотно
+1
0
+1
Жесть. так косноязычно и туманно даже в поздней КПСС не выражались...
0
0
0
Напоминает речь Остапа Бендера про союз Меча и Орала.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий