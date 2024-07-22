Глава МОК: «Для нас деньги не являются самоцелью. Для нас деньги — это всего лишь инструмент солидарности»
Томас Бах заявил, что деньги не являются для МОК самоцелью.
«Благодаря финансовой поддержке наших коммерческих партнеров у нас уже сейчас есть доходы в 7,3 млрд долларов на проведение следующих Олимпиад с 2025 по 2028 год.
Ситуация настолько стабильна, что позволяет увеличить наш бюджет олимпийской солидарности на 10% до 650 млн долларов на предстоящую Олимпиаду.
Это еще одна демонстрация того, как мы поступаем, когда речь заходит о солидарности: для нас деньги не являются самоцелью.
Для нас деньги — это всего лишь инструмент солидарности», — сказал Бах на 142-й сессии МОК в Париже.
Теперь на собеседованиях всегда так говорить буду !
Для меня это другое.
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедедень!"
М/ф "Остров сокровищ"