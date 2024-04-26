Виктор Майгуров: «На уровне сервиса сборной мы ушли от мазей с высоким содержанием фтора. Хотя большинство регионов продолжают их использовать»

Майгуров считает, что в российском биатлоне пока не нужно запрещать мази со фтором.

Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретил использование фтора в средствах для смазки лыж, начиная с сезона-2023/24.

– Как в России обстоят дела с фторосодержащими мазями?

– Мы на уровне сервиса сборной уже ушли от использования мазей с самым высоким содержанием фтора, но пользуемся средним. Хотя большинство регионов России продолжают использовать высокий фтор, так как особенно в теплую погоду он дает значительное улучшение скольжения.

Мы к этому не стремимся, потому что понимаем, что рано или поздно вернемся на международный уровень, где действует полный запрет. Поэтому ищем новые смазки и материалы, чтобы в будущем их использовать.

– Почему бы нам не ввести полный запрет, как на Кубке мира?

– А зачем?

– Например, Наталия Шевченко считает, что когда мы вернемся на международную арену, то можем отстать от соперников.

– Мы думаем о том, чтобы все спортсмены готовили лыжи одним парафином, чтобы результат был более объективным, что ли. Возможно, мы это будем внедрять на юношеских соревнованиях, на юниорских. Тем самым мы им поможем, чтобы у них было меньше расходов на все это. С другой стороны, подравняем.

– Не отстанем от соперников, по вашему мнению?

– Абсолютно нет. Мы же будем понимать, на каком материале работают соперники. Понятно, что у кого-то останутся какие-то секреты. Но для фирм-производителей это же все равно бизнес. Им надо это продавать. У нас отличный сервис, мы с этим справимся, – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР).