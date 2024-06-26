Владимир Драчев: «В функциональной подготовке мы сильно потеряли. Даже стали иногда проигрывать белорусам»

Теги сборная России сборная России жен Владимир Драчев Биатлон

Владимир Драчев рассказал о поисках тренеров для сборной России по биатлону.

«Стрелковых специалистов у нас в стране достаточно, но может они хотят найти какого-то суперспециалиста. Уровень наших стрелков отличается тем, что они в основном все работали в регионах, где маленький настрел, потому что патронов не хватает, разный уровень компьютерной обучаемости.

Видимо, ищут более компетентных специалистов, которых на данный момент в России может и не быть. Тренеров найти можно, но их уровень может казаться недостаточным руководству федерации и руководителям групп.

В функциональной подготовке мы тоже потеряли достаточно сильно. Видно, что в скорости мы в последние годы уступали. Даже сейчас стали иногда проигрывать белорусам.

Сейчас сложно найти компетентных специалистов, как раньше, когда многие наши тренеры ездили работать за границу, и этот накопленный опыт шел на руку всему нашему биатлону. Сейчас мы изолированы от мирового биатлона, поэтому при возвращении будут заметные потери и в стрелковом, и в гоночном аспекте. За пару лет их можно будет без проблем компенсировать и догнать всех», – рассказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР).

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