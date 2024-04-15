Каминский возглавит основную мужскую сборную России, Шашилов – женскую, Башкиров и Истомин будут тренировать резервные команды

Стало известно, кто возглавит основную и резервную сборные России по биатлону.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что в новом сезоне сборная будет разделена несколько команд.

– Есть ли окончательный ответ, кто возглавит основную и резервную команды?

– Да.

– Основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной мужской – Сергей Башкиров, основной женской – Михаил Шашилов, резервной женской – Артем Истомин, верно?

– Да, все именно так. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит. Это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность.

– Разговаривали с Андреем Прокуниным?

– С Прокуниным мы разговаривали, но у него есть обязательства в Китае, где он должен отработать еще год. Обменялись с ним мнениями, но не более того. К сожалению, у нас нет скамейки запасных тренеров, чтобы взять и назначить, – сказал Майгуров.