Каминский возглавит основную мужскую сборную России, Шашилов – женскую, Башкиров и Истомин будут тренировать резервные команды

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Андрей Прокунин Максим Максимов Виктор Майгуров Юрий Каминский Сергей Башкиров сборная Китая Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Стало известно, кто возглавит основную и резервную сборные России по биатлону.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что в новом сезоне сборная будет разделена несколько команд.

– Есть ли окончательный ответ, кто возглавит основную и резервную команды?

– Да.

– Основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной мужской – Сергей Башкиров, основной женской – Михаил Шашилов, резервной женской – Артем Истомин, верно?

– Да, все именно так. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит. Это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность.

– Разговаривали с Андреем Прокуниным?

– С Прокуниным мы разговаривали, но у него есть обязательства в Китае, где он должен отработать еще год. Обменялись с ним мнениями, но не более того. К сожалению, у нас нет скамейки запасных тренеров, чтобы взять и назначить, – сказал Майгуров.

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1 комментарий
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ну так я и думала что башкирову и истомину резерв отдадут. а может Юрлова будет тренером по стрельбе?)
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