Редькин о переходе Резцовой в команду Московской области: «Будем решать с руководителями в понедельник. Что поделаешь, насильно мил не будешь»

Теги сборная России жен Евгений Редькин Кристина Резцова переходы сборная ХМАО-Югры жен Биатлон

Редькин прокомментировал информацию о переходе Резцовой в команду Мособласти.

Евгений Редькин является вице‑президентом Союза биатлонистов Югры.

– Вчера мы получили письмо от Федерации биатлона Московской области. Сейчас выходные, будем решать с руководителями в понедельник.

– Резцова сообщала вам, что хочет сменить регион?

– Нет. Но я слышал такие слухи. Если знают двое – знают все, как говорится в пословице. Даже если Кристина не говорила об этом, у меня была такая информация. Что поделаешь, насильно мил не будешь, – сказал Редькин.

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6 комментариев
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Дело житейское, но ситуация не очень красивая. Резцова должна была информировать свою федерацию раньше, чем нуждов прислал свое письмо.
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Ответ Comeon!
Сбежала. И эта в Москву, к деньгам.
Согласен, сами-то мы всегда ищем работу, где поменьше платят
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Кристина возвращается в свою родную гавань. Наверное хорошие деньги пообещала федерация Мособласти, или богатый спонсор нашёлся. Ну и правильно, зачем отказываться от хороших денег.
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Сбежала. И эта в Москву, к деньгам.
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Хмао в будущем похоже отвалится от фаворитов эстафет
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Ответ radio_weiss
Согласен, сами-то мы всегда ищем работу, где поменьше платят
Ой, сорри, я забыл посмотреть на его рейтинг
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