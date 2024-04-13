Редькин о переходе Резцовой в команду Московской области: «Будем решать с руководителями в понедельник. Что поделаешь, насильно мил не будешь»

Редькин прокомментировал информацию о переходе Резцовой в команду Мособласти.

является вице‑президентом Союза биатлонистов Югры.

– Вчера мы получили письмо от Федерации биатлона Московской области. Сейчас выходные, будем решать с руководителями в понедельник.

– Резцова сообщала вам, что хочет сменить регион?

– Нет. Но я слышал такие слухи. Если знают двое – знают все, как говорится в пословице. Даже если не говорила об этом, у меня была такая информация. Что поделаешь, насильно мил не будешь, – сказал Редькин.