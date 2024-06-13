Карим Халили: «У Каминского слишком большая команда и слишком мало специалистов для работы с этой командой»

Халили заявил, что не рассматривал вариант с возвращением в группу Каминского.

– Когда ты узнал, что будут перестановки в сборной, группы меняются, тренеры – мыслей присоединиться к группе Юрия Каминского не было?

– Мыслей таких практически не было. Я никогда не говорил, что Каминский плохой тренер, он хороший специалист, но я считаю, что для развития его группы она должна соревноваться в другом формате.

– Поделишься своим мнением?

– Наверное, основное – все-таки у него слишком большая команда и слишком мало специалистов для работы с этой командой.

– В интервью «Матч ТВ» ты сказал следующее: «Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, как он говорил. Поэтому не буду создавать ему лишних проблем». Каминский прямо так и говорил, что ты – головная боль?

– Да, когда мы ушли с Даней (Серохвостовым) из группы, были такие высказывания. Прямо в интервью читал. Было не совсем приятно читать высказывания и Каминского, и Максима Максимова, потому что в личной беседе были немного другие слова.

А когда читаешь интервью, там немножко по-другому. Я считаю, с их стороны это было сделано не совсем правильно.

– Вы встречаетесь с Каминским на сборах, на соревнованиях. Вы вообще здороваетесь, общаетесь?

– Да, здороваемся. Не более того, – сказал биатлонист Карим Халили в интервью на ютуб-канале Ивана Докукина.

Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку