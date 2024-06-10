Дмитрий Губерниев: «Нам бы сейчас со своим российским биатлоном разобраться, а не выяснять, что Симон украла у своей подружки»

Дмитрий Губерниев высказался о деле французской биатлонистки Жюлии Симон.

Ранее Симон признали виновной по делу о мошенничестве. По итогам расследования прокуратуры Альбервиля стало известно, что спортсменка использовала чужую кредитную карту и совершила покупки на сумму более тысячи евро.

Два исковых заявления на Симон поступили от члена штаба сборной Франции, а также от ее партнерши по команде – олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз‑ .

«Нам бы сейчас со своим российским биатлоном разобраться, а не выяснять, что Симон украла у своей подружки. Пусть уж они как-нибудь сами между собой разберутся и примут решение, что им делать.

Если бы мы оставались частью мировой биатлонной семьи это имело бы смысл обсуждать, а так до этого мне нет никакого дела.

Может быть, они ещё раскопают, что мужья обеих тайно посещают любовницу, причём одну и ту же, внучку знаменитой путаны, которая пыталась соблазнить Юрия Никулина в известном фильме», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде