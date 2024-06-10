Вирер о работе ТВ-экспертом на летней Олимпиаде: «Выхожу за пределы зоны комфорта. Не терпится увидеть пляжный волейбол»

Теги плавание пляжный волейбол сборная Италии жен Доротея Вирер Париж-2024 Биатлон

Доротея Вирер рассказала, какие виды спорта будет смотреть на Олимпиаде-2024.

Соревнования по летним видам пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Сообщалось, что итальянская биатлонистка Вирер будет работать там в составе группы корреспондентов.

«Выхожу за пределы зоны комфорта. Придется делиться своим мнением и заниматься тем, чего я раньше не делала.

Мне не терпится увидеть пляжный волейбол, который будет проходить прямо у Эйфелевой башни», – рассказала трехкратный олимпийский призер Вирер на портале Fanpage.it, отметив, что ее также интересуют велоспорт, плавание и легкая атлетика.

Как пишет Nordic Magazine, Вирер приглашена в качестве эксперта на каналы Eurosport и Discovery.

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