Егорова о пороке сердца: «Это был тяжелый период в моей жизни. Очень счастлива, что не пришлось завязывать со спортом»

Анастасия Егорова рассказала, как едва не закончила карьеру из-за порока сердца.

Из-за проблем со здоровьем биатлонистка пропустила сезон-2018/19.

– Как у вас обнаружили порок сердца так поздно, вы же проверяетесь постоянно, будучи биатлонисткой?

– Как объяснили врачи, сердце было не такое большое. Потом начались определенные тренировки, которые увеличили объем сердца. Так открылись стенки, удалось увидеть вот этот вот дефект. Это удается увидеть не всегда, потому что сердце работает постоянно, оно в движении, и эти стенки не всегда открыты. То есть они открываются, закрываются. Мне повезло, что удалось увидеть это вовремя.

– Из-за порока сердца у вас был риск завершить карьеру. Было что-то страшнее в жизни?

– На тот момент – да. Если бы обнаружили позднее, то делали бы операцию не через вену. Пришлось бы вскрывать грудную клетку, а это означает, что со спортом пришлось бы завязать. Так на тот момент мне говорили врачи. Я рада что все обошлось. Это был тяжелый период в моей жизни.

– Если бы все же случилось так, что пришлось закончить, пошли бы работать по специальности (эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – Sports)?

– Кто знает. Может быть и пошла. Я очень счастлива, что мне не пришлось завязывать, – рассказала 29-летняя Егорова.

Егорова о пропуске сезона-2018/19: «У меня обнаружили врожденный порок сердца, пришлось сделать операцию. Тогда много комментариев читала, что у меня допинг»