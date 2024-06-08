Егорова о переходах: «Если ты готов быть на высоте, то ты будешь на ней в любом регионе. Я считаю, что смена никак не повлияет на результат»

Анастасия Егорова объяснила, почему не видит смысла в переходах биатлонистов.

– Есть спортсмены, которые уходят в богатые регионы, не скрывая, что им важно зарабатывать. Почему вы верны Мурманску?

– У меня есть колоссальная поддержка от региона. Я считаю, что смена региона никак не повлияет на результат. То есть, если ты можешь, ты готов быть на высоте, то ты будешь на ней в любом регионе.

Некоторые даже уходили в другие страны и все равно возвращались. Вот сейчас слышала, не знаю, насколько это правда, что Наталья Ушкина вернулась в Россию. А она ведь меняла страну (Ушкина переходила в сборную Румынии – Sports).

– В 2023 году вас не взяли на подготовку в сборную. Вы болезненно это восприняли, это ударило по самооценке, это отразилось на гонках. Как ваше состояние сейчас?

– Сейчас я привыкла к этому, свыклась, смирилась. В этом году многих спортсменов не взяли в сборную. Без сборной тяжелее реализовываться, потому что там больше возможностей. В регионе, особенно в моем, не так много. Поэтому этот момент тяжелый.

– Это дает какую-то дополнительную мотивацию, появляется спортивная злость, чтобы вернуться в команду?

– Спортивная злость есть всегда. Мотивация мне не нужна, я очень люблю то, чем занимаюсь, – сказала биатлонистка Егорова.

В минувшем сезоне Егорова заняла 10-е место в общем зачете Альфа-Банк Кубка России.