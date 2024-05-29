Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен купил кислородную палатку.

«Это тестовый проект. Я должен почувствовать, на что это похоже, и посмотреть, насколько это выносимо ментально и дает ли физические преимущества.

Я не очень верю в то, что нужно использовать ее саму по себе. Скорее в качестве дополнения.

Я еще не опробовал ее. Сначала внесу кое-какие коррективы», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.

Также спортсмен рассказал, что начал заниматься гольфом.

«Весной я решил пойти на курсы по гольфу. После этого я им по-настоящему увлекся. Теперь беспокоюсь о том, сколько времени это будет занимать», – добавил .

Фото: TV2