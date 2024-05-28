Ксения Шнейдер о переходе в Беларусь: «Готова сражаться за ту страну, в которой чувствую себя как дома»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен переходы Ксения Шнейдер Биатлон

Биатлонистка Ксения Шнейдер рассказала о переходе из России в Беларусь.

«Я готова сражаться за ту страну, в которой я чувствую как дома.

Когда я впервые сюда приехала, у меня сложилось впечатление, что это очень чистая страна. Трава такая зеленая, и очень много шуток ходит, что, наверное, ее красят. Здесь очень комфортная, дружелюбная атмосфера.

В Минске мне больше нравится (чем в Москве). Он чем-то напоминает Тюмень – мой родной город.

Чувствую, сейчас будет повышенное внимание ко мне со всех сторон из-за того, что я перешла. А если еще результата не будет поначалу – вот это страшно, конечно, все равно на психологию немного давит», – сказала Шнейдер.

Как сообщает Sport5.by, в новом сезоне биатлонистка будет выступать под фамилией мужа – Воробей.

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