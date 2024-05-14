Российская биатлонистка Ксения Шнейдер будет выступать за сборную Беларуси

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Российская биатлонистка Ксения Шнейдер будет выступать за Беларусь.

Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. Спортсменка ранее вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.

«Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны.

Но после встречи Ксении и Максима с президентом Федерации биатлона Беларуси Андрианом Цыбульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе.

С Андрианом мы близко знакомы много лет, вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации. Но в надежде на сотрудничество», – рассказал Кугаевский.

Шнейдер 24 года, в минувшем сезоне она заняла 20-е место в общем зачете Кубка России.

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