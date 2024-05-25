Виктория Метеля: «У меня были предложения из модельного агентства. Но над этим нужно думать, не хочу, чтобы что-то мешало моей спортивной карьере»

Теги сборная России жен женская юниорская сборная России по биатлону Виктория Метеля Биатлон

Биатлонистка Виктория Метеля рассказала об отношении к модельной карьере.

— Насколько тебе важно построить не только биатлонную карьеру, но и медийную? В 2024 году еще не все спортсмены понимают важность активности в соцсетях.

— Мне не единожды говорили, что нужно развиваться в этом направлении. И самой, конечно, хочется. У меня были предложения из модельного агентства. Я понимаю, что могла бы в этой сфере развить себя. Но над этим нужно думать. Не хочу, чтобы что-то мешало моей спортивной карьере.

Были, кстати, агентства, которые хотели работать на моих условиях, понимали, что я постоянно на сборах и соревнованиях, что редко могу быть в Москве. Но пока я не готова. Нужно думать. Я боюсь, что это мне понравится сильнее, чем биатлон. Возможно, когда-то я изменю свое решение в пользу модельной сферы, но глобально не думала.

— Фотосессии, в которых ты принимаешь участие, — для души или это коммерческие съемки?

— Это по приглашению. Или на фотосессии, или на макияж. Там создаются образы и делаются фотографии.

— Съемка в мужском журнале — твое?

— Для меня это неприемлемо.

— Походить по подиуму хотела бы?

— Это то, что вызывает у меня улыбку. Вся модельная сфера радует меня. И бывает, что я часто об этом думаю. Конечно, я с радостью бы прошла, на каком-нибудь показе, — сказала Метеля. 

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