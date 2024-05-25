Метеля о дебюте на взрослых турнирах: «Я готова, что не все будет получаться. Но надеюсь, что будет светлое окошко, где я смогу себя показать»

Биатлонистка Виктория Метеля поделилась ожиданиями от дебюта на взрослых турнирах.

— К новому сезону ты будешь готовиться в резерве у Артема Истомина и Виталия Норицына. Какие ожидания?

— Буду стараться выполнять всю ту нагрузку, которая мне будет предложена, потому что нужно доверять тренерам. Ожиданий особо никаких, наверное, нет. Нужно выполнить тренировочный план, а потом уже будем смотреть.

Я готова, что в сезоне не все будет получаться. Но надеюсь, что будет то светлое окошко, где я смогу себя показать.

— Ты уже явно видела, с кем будешь тренироваться. Страшно приходить в новый коллектив?

— Да нет. Я практически со всеми девчонками знакома. С некоторыми тренировались еще в юношеской команде, переходили в юниорскую. С некоторыми из женщин знакома, но формально. В общем, будем знакомиться. Мы теперь все-таки одна команда.

— К токсичной среде, которая присутствует во взрослом биатлоне, готова?

— В любой сфере есть критика, хейтеры. У меня и сейчас есть хейт. Но я стараюсь не читать комментарии, не заходить в какие-то группы, где выставляют фотографии, что-то пишут. Не хочу лишний раз принимать это близко к сердцу. Я восприимчивый человек. Для своего спокойствия отгородила себя от подобного.

— Ты фактически закрываешь юниорскую главу своей карьеры. Что в ней было самым запоминающимся?

— Атмосфера, команда, тренеры. Со стороны тренеров все было чутко, профессионально. Еще запомнились победы, стабильность выступлений, новые знакомства. Уверена, что сейчас будет еще больше знакомств. Про победы, конечно, не знаю. Но ожидания самые позитивные, — сказала 20-летняя биатлонистка.