Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина

СБР опубликовал списки кандидатов основной и резервной женской сборной России.

Сборная России по биатлону

Сезон-2024/25

Женщины

Группа Шашилова, Падина и Засурского (основа)

(1 место, Альфа-Банк Кубок России)

(2 место, рейтинг СБР)

(3 место, рейтинг СБР)

(по результатам на главных стартах)

(по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

Юлия Шеллер (по решению исполкома тренерского совета)

Группа Истомина и Норицына (резерв)

Анастасия Гореева (по результатам на главных стартах)

Маргарита Болдырева (по решению исполкома тренерского совета)

Анастасия Гришина (по решению исполкома тренерского совета)

Анастасия Зырянова (по решению исполкома тренерского совета)

Виктория Метеля (по решению исполкома тренерского совета)

Екатерина Суханова (по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО. После этого они будут представлены на утверждение в Министерство спорта РФ.