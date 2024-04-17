Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина
СБР опубликовал списки кандидатов основной и резервной женской сборной России.
Сборная России по биатлону
Сезон-2024/25
Женщины
Группа Шашилова, Падина и Засурского (основа)
Наталия Шевченко (1 место, Альфа-Банк Кубок России)
Виктория Сливко (2 место, рейтинг СБР)
Ирина Казакевич (3 место, рейтинг СБР)
Анастасия Шевченко (по результатам на главных стартах)
Анастасия Батманова (по решению исполкома тренерского совета)
Тамара Дербушева (по решению исполкома тренерского совета)
Кира Дюжева (по решению исполкома тренерского совета)
Анна Грухвина (по решению исполкома тренерского совета)
Юлия Шеллер (по решению исполкома тренерского совета)
Группа Истомина и Норицына (резерв)
Анастасия Гореева (по результатам на главных стартах)
Маргарита Болдырева (по решению исполкома тренерского совета)
Анастасия Гришина (по решению исполкома тренерского совета)
Анастасия Зырянова (по решению исполкома тренерского совета)
Виктория Метеля (по решению исполкома тренерского совета)
Екатерина Суханова (по решению исполкома тренерского совета)
Елизавета Фролова (по решению исполкома тренерского совета)
Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО. После этого они будут представлены на утверждение в Министерство спорта РФ.
Шевнину никто взять не захотел? Кот в мешке, но все же в этом сезоне она неплохо спрогрессила.
Гебулова тоже 5 медалей, как и Шевченко А, но не на ГС. Немного не хватило по критериям.
Миронова на самоподготовку, пусть и под кураторством МВ . Ибо нефиг.
Так же и Нигматуллину.
Грухвину зря Шашилов таскает.
Остальные вроде как по делу.
Истоминским(Капля, Нокова, Гербулова, Довгая, Кудисова) канешно не повезло. Без права на ошибку.
А ведь напомню, что в прошлом сезоне они разгромили группу Шашилова по медалям - 11золотых и 25 серебро-бронза против 7 золотых и 14 серебра-бронзы. Да и самоподготовщицы тоже - 7 золотых и 15 серебро-бронза.
"Лиза и Катя "остались за бортом"
по результатам, не?
"Лиза-10,Катя-12,Настя Егорова -13,Кристина -15-" - взрослые спортсменки. И по взрослым рейтингам не отобрались. Хотя, в отношении Крис я так не считаю. Отобралась по результатам на ГС сезона.
Может,Кристина была и не против тренироваться в составе сборной-кто знает.Она сильная спортсменка,а вроде,хотели в основной видеть сильнейших...Посмотрим насколько перспективны Шеллер и Дюжева,конечно.
Дюжева и Шеллер весьма перспективные.
Грухвина? Не знаю. Ей 25. А того, из-за чего лыжников приглашают в биатлон нет. Вот просто нет лыжного хода. Конец ТОП-20 среди биатлонисток. Даже те же юниорки!!(Дюжева и Шеллер) быстее, причем Кира - на голову. Можт что то случилось в межсезонку с Грухвиной? Из-за чего она не смогла раскрыться.
Кира Дюжева (по решению исполкома тренерского совета) -28 место
Анна Грухвина (по решению исполкома тренерского совета) - 32 место
Юлия Шеллер (по решению исполкома тренерского совета) - 17 место