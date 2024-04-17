Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Виталий Норицын Андрей Падин Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Анастасия Гришина Анастасия Зырянова Кира Дюжева Юлия Шеллер Виктория Метеля Елизавета Фролова Маргарита Болдырева Екатерина Суханова Биатлон

СБР опубликовал списки кандидатов основной и резервной женской сборной России.

Сборная России по биатлону

Сезон-2024/25

Женщины

Группа Шашилова, Падина и Засурского (основа)

Наталия Шевченко (1 место, Альфа-Банк Кубок России)

Виктория Сливко (2 место, рейтинг СБР)

Ирина Казакевич (3 место, рейтинг СБР)

Анастасия Шевченко (по результатам на главных стартах)

Анастасия Батманова  (по решению исполкома тренерского совета)

Тамара Дербушева (по решению исполкома тренерского совета)

Кира Дюжева (по решению исполкома тренерского совета)

Анна Грухвина (по решению исполкома тренерского совета)

Юлия Шеллер (по решению исполкома тренерского совета)

Группа Истомина и Норицына (резерв)

Анастасия Гореева (по результатам на главных стартах)

Маргарита Болдырева (по решению исполкома тренерского совета)

Анастасия Гришина (по решению исполкома тренерского совета)

Анастасия Зырянова (по решению исполкома тренерского совета)

Виктория Метеля (по решению исполкома тренерского совета)

Екатерина Суханова (по решению исполкома тренерского совета)

Елизавета Фролова (по решению исполкома тренерского совета)

Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО. После этого они будут представлены на утверждение в Министерство спорта РФ.

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41 комментарий
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Грухвину,Шеллер и Дюжеву,может,лучше в резерв,а в основную- Резцову,Гербулову,Настю ?
+10
-1
+9
Красиво прокатили мимо 2 сборных Гербулову (7), Шевнину(8), Каплину (10), Носкову (12) Егорову (13) Резцову (15) понабрав нонеймов)
+13
-5
+8
Меня интересует Света Миронова? Наверное с Шашиловым от региона?
+6
0
+6
Резцову могли б тоже приписать к Истомину. Один паровоз(Гореева) - хорошо, а два лучше!
Шевнину никто взять не захотел? Кот в мешке, но все же в этом сезоне она неплохо спрогрессила.
Гебулова тоже 5 медалей, как и Шевченко А, но не на ГС. Немного не хватило по критериям.
Миронова на самоподготовку, пусть и под кураторством МВ . Ибо нефиг.
Так же и Нигматуллину.
Грухвину зря Шашилов таскает.
Остальные вроде как по делу.
Истоминским(Капля, Нокова, Гербулова, Довгая, Кудисова) канешно не повезло. Без права на ошибку.
А ведь напомню, что в прошлом сезоне они разгромили группу Шашилова по медалям - 11золотых и 25 серебро-бронза против 7 золотых и 14 серебра-бронзы. Да и самоподготовщицы тоже - 7 золотых и 15 серебро-бронза.
+8
-2
+6
Грухвина в сборной😆, а Резцовой тренироваться индивидуально без финансирования,
+6
-1
+5
Ответ Игорь Мельников
Грухвина в сборной😆, а Резцовой тренироваться индивидуально без финансирования,
Кристина и так тренировалась самостоятельно с мужем.
+4
0
+4
Грухвина прошла, а Каплина и Гербулова - нет. Интересно получается…
+5
-1
+4
Каплину и Шевнину отцепили, Грухвину и трактористку Суханову берут? Ни бежать, ни стрелять их не научить, трактор не разгонишь.
+4
-1
+3
Ответ Luna02
Простите,я не уточнила какую Настю имела ввиду- Настю Егорову. Там и Лиза и Катя "остались за бортом" Может,Кристина была и не против тренироваться в составе сборной-кто знает.Она сильная спортсменка,а вроде,хотели в основной видеть сильнейших...Посмотрим насколько перспективны Шеллер и Дюжева,конечно.
Егорову. Ей тридцатник, а результаты - посредственны. Смысл?
"Лиза и Катя "остались за бортом"
по результатам, не?
+4
-1
+3
Ответ Игорь Мельников
Грухвина в сборной😆, а Резцовой тренироваться индивидуально без финансирования,
Да, не айс как то.
+3
0
+3
Ответ Gondeira
Резцову могли б тоже приписать к Истомину. Один паровоз(Гореева) - хорошо, а два лучше! Шевнину никто взять не захотел? Кот в мешке, но все же в этом сезоне она неплохо спрогрессила. Гебулова тоже 5 медалей, как и Шевченко А, но не на ГС. Немного не хватило по критериям. Миронова на самоподготовку, пусть и под кураторством МВ . Ибо нефиг. Так же и Нигматуллину. Грухвину зря Шашилов таскает. Остальные вроде как по делу. Истоминским(Капля, Нокова, Гербулова, Довгая, Кудисова) канешно не повезло. Без права на ошибку. А ведь напомню, что в прошлом сезоне они разгромили группу Шашилова по медалям - 11золотых и 25 серебро-бронза против 7 золотых и 14 серебра-бронзы. Да и самоподготовщицы тоже - 7 золотых и 15 серебро-бронза.
Резцовой могли бы и самоподготовке оформить,Как Кариму.Понятно ведь,что сейчас,пока детки маленькие,она не будет ни с одной группой тренироваться.Грухвина будет на ставке в сборной,а Резцова нет.
+3
0
+3
Каплина и Гербулова - странные отсутствия. Первая вообще потенциально уровень Шевченко (смотрим прошлый сезон). Гербулова в этом стабильнее стала.
+4
-2
+2
Кто все эти люди 🤯
+4
-2
+2
Ответ Влади Ки
Красиво прокатили мимо 2 сборных Гербулову (7), Шевнину(8), Каплину (10), Носкову (12) Егорову (13) Резцову (15) понабрав нонеймов)
Организуй свою сборную и тренируй
+4
-2
+2
Ответ Gondeira
Резцову могли б тоже приписать к Истомину. Один паровоз(Гореева) - хорошо, а два лучше! Шевнину никто взять не захотел? Кот в мешке, но все же в этом сезоне она неплохо спрогрессила. Гебулова тоже 5 медалей, как и Шевченко А, но не на ГС. Немного не хватило по критериям. Миронова на самоподготовку, пусть и под кураторством МВ . Ибо нефиг. Так же и Нигматуллину. Грухвину зря Шашилов таскает. Остальные вроде как по делу. Истоминским(Капля, Нокова, Гербулова, Довгая, Кудисова) канешно не повезло. Без права на ошибку. А ведь напомню, что в прошлом сезоне они разгромили группу Шашилова по медалям - 11золотых и 25 серебро-бронза против 7 золотых и 14 серебра-бронзы. Да и самоподготовщицы тоже - 7 золотых и 15 серебро-бронза.
Скорее всего Резцова отказалась, как и Логинов , и другие. Им рассылали письма, чтобы они дали или не дали согласие на тренировку со сборной.
+2
0
+2
Ответ Александр Корнейчук
Грухвина в основной, а Гореева в резервной. ПАРАДОКС
Гореева сама просилась к Истомину,в резерв значит
+1
0
+1
Ответ Влади Ки
Красиво прокатили мимо 2 сборных Гербулову (7), Шевнину(8), Каплину (10), Носкову (12) Егорову (13) Резцову (15) понабрав нонеймов)
Эти нонеймы, как ты говоришь, будущее российского биатлона. А те, кого по твоему по твоему мнению прокатили, за исключением Резцовой, безперспективные, которые к 28-30 годам на четверых одержали одну победу. Да уж, как таких великих биатлонисток могли прокатить мимо сборной, ахах.
+6
-5
+1
Ответ Gondeira
Юля и Кира в прошлом сезоне бегали как юниорки. Они и отобрались по юниорскому рейтингу. "Лиза-10,Катя-12,Настя Егорова -13,Кристина -15-" - взрослые спортсменки. И по взрослым рейтингам не отобрались. Хотя, в отношении Крис я так не считаю. Отобралась по результатам на ГС сезона.
Почему Лиза и Катя "просели" по сравнению с прошлым сезоном-хотелось бы услышать тренера Истомина. Я бы дала шанс,может, Шашилов с Падиным помогли им. По Крис-согласна с Вами... Насчет юниорок остаюсь при своем мнении.. У ребят все понятно-взяли лучших из 15 рейтинга,кроме двух белорусов и 4 человек,которые не хотят готовиться в основной сборной.Петю только отправили к юниорам,14. А так-все по честному.
+1
0
+1
Ответ Luna02
Лиза-10,Катя-12,Настя Егорова -13,Кристина -15-повыше в рейтинге будут Киры,Юли и Ани.Так что по результатам-они должны проходить. Какая разница сколько лет Насте? Вике и Томе примерно столько же. Когда будут международные старты-? А девочек "на перспективу"- в резервную бы отправили..
Юля и Кира в прошлом сезоне бегали как юниорки. Они и отобрались по юниорскому рейтингу.
"Лиза-10,Катя-12,Настя Егорова -13,Кристина -15-" - взрослые спортсменки. И по взрослым рейтингам не отобрались. Хотя, в отношении Крис я так не считаю. Отобралась по результатам на ГС сезона.
+1
0
+1
Ответ Gondeira
Егорову. Ей тридцатник, а результаты - посредственны. Смысл? "Лиза и Катя "остались за бортом" по результатам, не?
Лиза-10,Катя-12,Настя Егорова -13,Кристина -15-повыше в рейтинге будут Киры,Юли и Ани.Так что по результатам-они должны проходить. Какая разница сколько лет Насте? Вике и Томе примерно столько же. Когда будут международные старты-? А девочек "на перспективу"- в резервную бы отправили..
+3
-2
+1
Ответ Gondeira
Ни Резцова, ни Гореева к МВ не пойдут, а Гебулову сам Шашилов не возьмет. Дюжева и Шеллер весьма перспективные. Грухвина? Не знаю. Ей 25. А того, из-за чего лыжников приглашают в биатлон нет. Вот просто нет лыжного хода. Конец ТОП-20 среди биатлонисток. Даже те же юниорки!!(Дюжева и Шеллер) быстее, причем Кира - на голову. Можт что то случилось в межсезонку с Грухвиной? Из-за чего она не смогла раскрыться.
Простите,я не уточнила какую Настю имела ввиду- Настю Егорову. Там и Лиза и Катя "остались за бортом"
Может,Кристина была и не против тренироваться в составе сборной-кто знает.Она сильная спортсменка,а вроде,хотели в основной видеть сильнейших...Посмотрим насколько перспективны Шеллер и Дюжева,конечно.
+2
-1
+1
Ответ Luna02
Грухвину,Шеллер и Дюжеву,может,лучше в резерв,а в основную- Резцову,Гербулову,Настю ?
Ни Резцова, ни Гореева к МВ не пойдут, а Гебулову сам Шашилов не возьмет.
Дюжева и Шеллер весьма перспективные.
Грухвина? Не знаю. Ей 25. А того, из-за чего лыжников приглашают в биатлон нет. Вот просто нет лыжного хода. Конец ТОП-20 среди биатлонисток. Даже те же юниорки!!(Дюжева и Шеллер) быстее, причем Кира - на голову. Можт что то случилось в межсезонку с Грухвиной? Из-за чего она не смогла раскрыться.
+2
-1
+1
Блатных Шашилова пропустили....по итогу толком ничего не показали, не бежали не стреляли, это называется ОСНОВА!
Кира Дюжева (по решению исполкома тренерского совета) -28 место
Анна Грухвина (по решению исполкома тренерского совета) - 32 место
Юлия Шеллер (по решению исполкома тренерского совета) - 17 место
+9
-8
+1
Ответ Сергей Ниятбаев
Кристина и так тренировалась самостоятельно с мужем.
Так она получала финансирование, а теперь как я понял только Халили оставили на индивидуальной подготовке с сохранением финансирования
+1
0
+1
К Шашилову еще Миронова десятой,за счет региона....Всё по делу но по Гербуловой вопрос,может самоподготовку захотела
+1
0
+1
Грухвина в основной, а Гореева в резервной. ПАРАДОКС
+1
0
+1
Интересно а по Ульяне Нигамтулиной вопрос стоял?
+2
-1
+1
Гореева тоже со своими хотелками?
+5
-4
+1
Ответ Анатолий К
Каплину и Шевнину отцепили, Грухвину и трактористку Суханову берут? Ни бежать, ни стрелять их не научить, трактор не разгонишь.
Почему «трактористку»?)
0
0
0
Ответ Hardy
Кто все эти люди 🤯
С языка сняли... :). Я тоже в шоке,.
+2
-2
0
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