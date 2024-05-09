Лиза Виттоцци: «Я думала о том, чтобы уйти из спорта после Олимпиады в Пекине. Там я достигла низшей точки»

Лиза Виттоцци рассказала, что могла завершить карьеру после Олимпиады-2022.

«Я думала о том, чтобы уйти из спорта после Олимпиады в Пекине. Там я достигла низшей точки. Было так много страданий, я больше не получала удовольствия. Все это было тяжким бременем. Мне было по-настоящему плохо.

Олимпиада стала последним шагом к тому, чтобы сказать себе: «Окей, я должна начать все сначала». Я ждала ее окончания с огромной радостью и думала: наконец-то начинается еще один четырехлетний период, и я могу начать с нуля.

У меня хватило сил обратиться за помощью к ментальному тренеру. Я больше не хотела страдать и хотела что-то предпринять», – сказала итальянская биатлонистка.

В прошедшем сезоне стала обладательницей Кубка мира.