Кира Дюжева: «Идем после тренировки по лесу – а там медведь. Я впадаю в ступор: весна, он же, наверное, голодный!»

Биатлонистка Кира Дюжева поделилась историей о встрече с медведем.

– Что за история, когда ты на тренировке встретила медведя?

– Папа работал, меня тренировала сестра. К тому моменту она уже закончила со спортом и немного помогала папе. Мы пошли на контрольный кросс по песочному кругу в лес. Обычно ездили на машине, а тут решили прогуляться, всего-то около километра до деревни.

И вот идем уже обратно, я поднимаю голову – а там медведь, стоит на задних лапах и смотрит на нас. Прямо посреди дороги, которая ведет в деревню. А в другую сторону до деревни бежать три километра. Я впадаю в ступор, в голове мысль: весна, он же, наверное, голодный!

Сестра схватила меня за руку и мы побежали в противоположную сторону. Три километра я бежала босиком, потому что как сняла после тренировки кроссовки – так надеть и не успела. Но хотя там были камни, даже боли не почувствовала, – призналась .

Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?