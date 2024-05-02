Наврат о службе в полиции: «Вместе со штрафом вы получаете автограф-карту бесплатно»

Теги сборная Германии Филипп Наврат Биатлон

Немецкий биатлонист Филипп Наврат пошутил о службе в полиции.

Сейчас Наврат проходит 4-недельную стажировку в своем родном городе Фюссен. Спортсмена спросили, часто ли его узнают на службе.

«Такое случается. Я ношу с собой автограф-карты, потому что время от времени их у меня просят. Так что вместе со штрафом вы получаете автограф-карту бесплатно!» – сказал Наврат.

В прошедшем сезоне 31-летний немец одержал первую личную победу на Кубке мира и занял 15-е место в общем зачете.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий