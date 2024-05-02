Наврат о службе в полиции: «Вместе со штрафом вы получаете автограф-карту бесплатно»

Немецкий биатлонист Филипп Наврат пошутил о службе в полиции.

Сейчас Наврат проходит 4-недельную стажировку в своем родном городе Фюссен. Спортсмена спросили, часто ли его узнают на службе.

«Такое случается. Я ношу с собой автограф-карты, потому что время от времени их у меня просят. Так что вместе со штрафом вы получаете автограф-карту бесплатно!» – сказал Наврат.

В прошедшем сезоне 31-летний немец одержал первую личную победу на Кубке мира и занял 15-е место в общем зачете.