Тренер сборной Франции Бурде: «Очень приятно видеть, с какой легкостью Жанмонно прогрессирует, но это не сюрприз»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Лу Жанмонно Сирил Бурде Биатлон

Тренер заявил о высоком потенциале французской биатлонистки Лу Жанмонно .

В минувшем сезоне 25-летняя Жанмонно стала второй в общем зачете Кубка мира и взяла четыре медали на ЧМ, в том числе два золота.

«Ее потенциал подтверждается, зимой она показала, на что способна. Очень приятно видеть, с какой легкостью она прогрессирует на таком уровне, но не обязательно называть это сюрпризом. Это просто ее способности.

Мы знали о ее стабильности в стрельбе, а теперь она узнала о своих возможностях на лыжне и превзошла тот максимум, который сама для себя ставила.

Выступление в Эстерсунде первым приходит на ум, когда я думаю о ее сезоне (в ноябре Жанмонно выиграла спринт, пасьют и смешанную эстафету на этапе Кубка мира – Sports). С самого начала она показала самой себе, на что способна. Это открыло для нее путь к ведущим ролям, и она прекрасно выступала, радовала нас весь сезон.

Надев майку лидера, она поняла, что это дополнительное психологическое давление. Думаю, в будущем это поможет лучше подготовиться к возможной борьбе за Большой хрустальный глобус, если она этого захочет», – сказал тренер сборной Франции Сирил Бурде.

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2 комментария
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Ответ Olga.t
Жанмонно стала прекрасным сюрпризом для любителей биатлона, лёгкая и быстрая на лыжне, меткая в стрельбе. Просто юная симпатичная девушка, у которой всё впереди!
В 25лет юная девушка--насмешила.
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