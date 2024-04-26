Бабиков о запрете фтора: «Можно начать с более мелких вещей – сортировать коробки от патронов, собирать свинец на рубежах. Так мы принесли бы пользу природе»

Теги сборная России Антон Бабиков Спорт-Экспресс Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Антон Бабиков высказался о запрете IBU фторсодержащих мазей для лыж.

– Как относишься к запрету на фтор?

– У меня друг бежал лыжный марафон «Энгадин» в Швейцарии. При том что он стартовал в разряде четырехтысячных номеров, его зачем-то на финише дернули и сказали, чтобы сдал лыжи на тест. В итоге его сняли. Я ему сказал, что он, наверное, первый русский, которого сняли за фтор.

Как отношусь к запрету? Я не изучал досконально вопрос, как он влияет на окружающую среду. Но можно начать с каких-то более мелких вещей. Допустим, сортировать коробки от патронов, так как часть состоит из картона, а часть из пластика. Или собирать свинец на рубежах.

То есть какими-то такими мелкими шажками мы могли бы принести огромную пользу природе. Когда осуществляются такие глобальные проекты, как запрет на фтор, то я недостаточно посвящен в тему. Поэтому мне сложно судить. Лучше спросить у сервисменов.

Наталия Шевченко высказала мысль, что нам бы пора вводить запрет, потому что будем отставать от соперников, когда вернемся на международную арену.

– Я вообще не знаю, как сейчас работают сервисмены, много ли смазки с фтором. Думаю, что часто используют альтернативные варианты. Для этого есть более компетентные люди.

Мне кажется, что Наталия очень позитивно смотрит на ситуацию в мире, раз нам пора уже задуматься о том, чтобы избавляться от фтора. В любом случае нам всегда нужно задумываться о том, чтобы беречь природу.

Как я уже говорил, сортировать коробки, избавляться от пластика, что-то еще в таком плане. В рамках адекватности. Без запрета свиноферм и прочего, – сказал чемпион мира по биатлону.

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