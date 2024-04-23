Александр Тихонов: «Соревнования в России проходят на высшем уровне, нет вопросов к организаторам. Конкуренция слабая – это огорчает»

Александр Тихонов отметил невысокую конкуренцию на внутрироссийских стартах.

«Если говорить о прошедшем сезоне, он оставил смешанные впечатления. Конечно, у мужчин выделяется , но ему нужно поработать над стрельбой.

Понравился Карим Халили, особенно в заключительной части сезона. Видно, что это думающий спортсмен.

Что касается женской команды, то там явный лидер – бывшая лыжница , у которой заметен прогресс. Соревнования проходят на высшем уровне, здесь нет вопросов к организаторам.

Конкуренция, я бы сказал, что невелика. Это огорчает. Финишируют первый, второй, третий, а дальше пошли огромнейшие разрывы. Все-таки на Спартакиаде выступало 24 региона. В целом, конкуренция слабая», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.