Александр Тихонов: «Соревнования в России проходят на высшем уровне, нет вопросов к организаторам. Конкуренция слабая – это огорчает»
Александр Тихонов отметил невысокую конкуренцию на внутрироссийских стартах.
«Если говорить о прошедшем сезоне, он оставил смешанные впечатления. Конечно, у мужчин выделяется Эдуард Латыпов, но ему нужно поработать над стрельбой.
Понравился Карим Халили, особенно в заключительной части сезона. Видно, что это думающий спортсмен.
Что касается женской команды, то там явный лидер – бывшая лыжница Наталия Шевченко, у которой заметен прогресс. Соревнования проходят на высшем уровне, здесь нет вопросов к организаторам.
Конкуренция, я бы сказал, что невелика. Это огорчает. Финишируют первый, второй, третий, а дальше пошли огромнейшие разрывы. Все-таки на Спартакиаде выступало 24 региона. В целом, конкуренция слабая», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.