Шукалович о работе с Логиновым, Бабиковым и Поварницыным: «Было много ошибок. Индивидуальная работа – не то, что ты делал в сборной, когда у тебя полный контроль»

Тренер Шукалович рассказал о работе с Логиновым, Бабиковым и Поварницыным.

Чемпионы мира по биатлону Александр Логинов и Антон Бабиков, а также призер этапа Кубка мира Александр Поварницын вели самостоятельную подготовку к минувшему сезону, сотрудничая с Дмитрием Шукаловичем.

«По итогам [сезона], я думаю, они сами лучше меня скажут. С ними детально еще не обсуждал, планируем это сделать к концу этой недели – что было сделано много ошибок, может быть, с моей стороны. И в большей степени – с их.

Потому что индивидуальная работа – это не то, что ты делал в сборной команде, когда у тебя есть полный контроль с точки зрения врача, с точки зрения биохимика, с точки зрения двух-трех тренеров, которые рядом находятся. Здесь ты подчинен полностью себе и сам должен все компоненты подготовки контролировать. Конечно, в этом моменте мы многое упустили.

Я думаю, с этим связано то заболевание, которое случилось в феврале и тянулось до конца, по сути, сезона. Ярких выступлений не было, хотя декабрь-январь был достаточно успешным для ребят.

На ближайшие три месяца у нас есть планы. С августа месяца хотим еще детализировать, потому что непонятно по графику соревнований и непонятно по календарю соревнований зимнего периода. В этом компоненте еще немножко скоординируем.

В этом году немножко мы, может быть, поменяем формат. Чуть покороче сделаем сборы. Они (спортсмены) больше будут индивидуально работать, где-то подключаться к региону. Первый сбор планируем с 10-12 мая в Терсколе, на высоте 1800 метров. Потом, думаем, июнь-июль – два сбора в Раубичах проведем», – рассказал тренер Шукалович.