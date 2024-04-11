Серохвостов о прологе на Кубке Содружества: «Хотелось Халили задницу надрать, но не получилось»

Теги сборная России Карим Халили Даниил Серохвостов Спорт-Экспресс Кубок Содружества Биатлон

Даниил Серохвостов оценил выступление в прологе на Кубке Содружества.

Победу в гонке, которая прошла в формате смешанной эстафеты, одержала команда «Одной правой». За нее выступали Кирилл Бажин, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич и Карим Халили. Второе место заняла команда «Дети Александра Пака», за которую бежали Александр Корнев, Ксения Довгая, Анастасия Гришина и Даниил Серохвостов.

— Понимал, что с Каримом будешь рубиться в конце?

— На самом деле здесь все так меняется быстро. У тебя адреналин хлещет. Все быстро делаешь. На стрельбе хоть что может произойти. У меня это произошло. Все тело дрожало и от холода, и от адреналина. Поэтому вообще не целился. Просто видел черное и нажимал.

— Добавляло эмоций, что рядом на коврике Халили?

— Конечно, хотелось ему задницу надрать, но не получилось, — сказал Серохвостов.

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1 комментарий
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дайте ему пулемёт
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