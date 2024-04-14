Артем Истомин: «Думаю, будем продолжать работу с Халили. Где и как это будет происходить – это другой вопрос»

Теги сборная России Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин рассказал, что продолжит работу с Каримом Халили.

– Вы хотели бы продолжить совместную работу с Халили?

– Думаю, мы так или иначе будем продолжать работу. Где и как это будет происходить... Вот это будет другой вопрос.

– Вы понимаете, почему провалили первую часть сезона?

– Карим сам отмечает, что плохо начал сезон именно в стрелковой части. Ходом смотрелся хорошо. Мы находим те методические подходы к нему, которые помогают ему показывать хорошие результаты.

– Он хочет работать отдельно с вами?

– Будем продолжать работать, – сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария
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почему успех карима к истомину записывают, ведь ведет его подготовку Сорин
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Бьерн далин без сборной тренировался, а был лучшим биатлонистом мира, так же Клэбо сезон или два сам тренировался, на следующий сезон захотел быть в сборной. И чего Губернев смуту наводит, без него разберутся. Халили удачи на новый сезон.
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