Артем Истомин: «Думаю, будем продолжать работу с Халили. Где и как это будет происходить – это другой вопрос»
Тренер Артем Истомин рассказал, что продолжит работу с Каримом Халили.
– Вы хотели бы продолжить совместную работу с Халили?
– Думаю, мы так или иначе будем продолжать работу. Где и как это будет происходить... Вот это будет другой вопрос.
– Вы понимаете, почему провалили первую часть сезона?
– Карим сам отмечает, что плохо начал сезон именно в стрелковой части. Ходом смотрелся хорошо. Мы находим те методические подходы к нему, которые помогают ему показывать хорошие результаты.
– Он хочет работать отдельно с вами?
– Будем продолжать работать, – сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».