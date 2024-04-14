Артем Истомин: «Думаю, будем продолжать работу с Халили. Где и как это будет происходить – это другой вопрос»

Тренер Артем Истомин рассказал, что продолжит работу с Каримом Халили.

– Вы хотели бы продолжить совместную работу с Халили?

– Думаю, мы так или иначе будем продолжать работу. Где и как это будет происходить... Вот это будет другой вопрос.

– Вы понимаете, почему провалили первую часть сезона?

– Карим сам отмечает, что плохо начал сезон именно в стрелковой части. Ходом смотрелся хорошо. Мы находим те методические подходы к нему, которые помогают ему показывать хорошие результаты.

– Он хочет работать отдельно с вами?

– Будем продолжать работать, – сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».