Виктор Майгуров: «Спортсмены, отказавшиеся работать с Каминским, не будут финансироваться за счет федерального центра»

Теги сборная России Виктор Майгуров Юрий Каминский Матч ТВ Карим Халили Даниил Серохвостов Артем Истомин Биатлон

Биатлонисты, которые не будут работать с Каминским, не получит финансирование.

Об этом заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. 

— Как стало известно, Карим Халили и Даниил Серохвостов не хотят тренироваться у Каминского. Как быть, чтобы все были довольны?

— Первый раз слышу, что кто‑то нам официально ответил. Пока мы только направили официальные письма, но официальных ответов не получили. У нас есть и другие спортсмены, которые готовы тренироваться с Каминским.

Наша идея — собрать сильнейших в одну группу, чтобы они росли, в первую очередь. Когда ты тренируешься один, тебе не с кем сравнивать. Сильнейшие должны тренироваться с сильнейшими, чтобы они росли. Это наша идеология.

— Допускаете ситуацию, что Халили и Серохвостов могут остаться тренироваться с Артемом Истоминым, с которым им комфортно?

— Мы такой вариант официально не допускаем, так как мы не будем их финансировать за счет федерального центра, за счет Минспорта. Если спортсмен отказывается тренироваться с основной командой, куда мы предложили, значит, он будет искать свои возможности, чтобы осуществлять тренировочный процесс.

Хорошо это или плохо, покажет время. Это решение всего тренерского совета.

У нас было два года, чтобы поэкспериментировать. Были разные команды: Каминский, Башкиров, Истомин, Шашилов. Время показало, как кто может тренироваться. Все тренеры, что сейчас работают с командами, тоже поддерживают наше начинание.

Отдельные спортсмены имеют свое мнение? Здорово! Я тоже последние 3–4 года своей карьеры тренировался индивидуально, попадал в команду, выступал на чемпионатах мира, — сказал Майгуров. 

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16 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А разве спортсмены не получают финансирование на тренировочный процесс со стороны регионов, которые они представляют на соревнованиях ? Или это другое ?
Это действительно другое. Источники финансирования могут быть самыми разными. В данном случае речь на сколько я понимаю о финансировании сборной страны из федерального бюджета.
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Я не понимаю, если спортсмен показывает результат, какая разница с кем он тренируется? Клебо отдельно тренируется, и никто его за это не хейтит.
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Ответ Больное животное
Я не понимаю, если спортсмен показывает результат, какая разница с кем он тренируется? Клебо отдельно тренируется, и никто его за это не хейтит.
Ну Халили не Клебо. Бьорндален тоже отдельно тренировался. Но это скорее исключение для топовых спорсменов. Так-то у них все вместе тренируются, а не бегают как у нас в поисках тренера под свои хотелки.
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Не пойму в чем тут сенсация. Есть сборная, есть финансирование. Если ты считаешь что самостоятельно достигнешь большего, то уходишь в свободное плавание. Не может быть 10 главных тренеров и 10 сборных по 1-2 человека
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А кто откажется тренироваться с Каминским, тем отключим газ!👆
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Ответ Пенчекряк
Что вполне логично. Все хотелки должны быть за свой счет.
Есть три соображения.
1. Конкурентная подготовка в разных соперничающих группах приводит к росту результатов в целом. Это как свободный рынок, конкурентные цены, новые технологии в товарах, повышение качества.
2. Майгуров, Каминский и те, кто за ними стоит боятся, что соберут они всех лучших, а приедет на чемпионат России условный Халили и всех там вынесет. И грош цена будет их "элитной группе". Поэтому поступают в стиле "так не доставайся же ты никому".
3. Всех под одну гребёнку стричь просто невыгодно. Кто-то обязательно потеряется из-за общего на всех усреднения тренерского плана. Ну и естественного отсутствия конкуренции.
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Что вполне логично. Все хотелки должны быть за свой счет.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
То есть спортсмены будут получать финансирование и от сборной РФ и из бюджета региона ( в Москве - Москомспорт) ?
Ну если они в сборную региона входят, то получают региональное финансирование. Ну и соответственно на внутренних соревнованиях представляют свой регион.
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