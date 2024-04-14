Казакевич о неудачном начале сезона: «Искала виноватых в результатах. Были слезы, жалобы, обиды. Но нашлись люди, которые сказали: «Брось себя так вести»

Биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о неудачных результатах в начале сезона.

– Можно сказать, мой нынешний сезон – плачевные качели. Было очень тяжело начинать. До Спартакиады сильнейших все было очень грустно.

– Почему так получилось?

– Сложно сказать. Проведем подробный анализ уже после окончания сезона. Наверное, было слишком много ожиданий. Я ожидала от проделанной работы больше, но все пошло не так. И это на меня давило. Первые гонки совсем грустно складывались.

Искала виноватых в результатах. Были слезы, жалобы, обиды. Но нашлись люди, которые сказали: «Брось себя так вести». Хочу сказать им большое спасибо.

– Какие выводы сделала?

– Больше слушать себя, чувствовать себя. И меньше ожиданий. Потому что все девочки серьезно готовятся. Главное – как подойдешь к старту. И нужно более планомерно готовиться к сезону, – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».