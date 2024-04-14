Казакевич о неудачном начале сезона: «Искала виноватых в результатах. Были слезы, жалобы, обиды. Но нашлись люди, которые сказали: «Брось себя так вести»

Теги сборная России жен Ирина Казакевич Биатлон

Биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о неудачных результатах в начале сезона.

– Можно сказать, мой нынешний сезон – плачевные качели. Было очень тяжело начинать. До Спартакиады сильнейших все было очень грустно.

– Почему так получилось?

– Сложно сказать. Проведем подробный анализ уже после окончания сезона. Наверное, было слишком много ожиданий. Я ожидала от проделанной работы больше, но все пошло не так. И это на меня давило. Первые гонки совсем грустно складывались.

Искала виноватых в результатах. Были слезы, жалобы, обиды. Но нашлись люди, которые сказали: «Брось себя так вести». Хочу сказать им большое спасибо.

– Какие выводы сделала?

– Больше слушать себя, чувствовать себя. И меньше ожиданий. Потому что все девочки серьезно готовятся. Главное – как подойдешь к старту. И нужно более планомерно готовиться к сезону, – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария
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Ответ Gondeira
Да собственно уже летом было видно, что "что то пошло не так" в подготовке. Ну не всем дано стать великими спортсменами. Есть и середняки. К сожалению, в российском женском биатлоне счас тока такие. Да, есть середняки уровня КМ(ТОП-15). Точнее - была. Юрлова. А есть уровня "тридцаточки". Сливко, Дербушева, Казакевич, Куклина, Каплина, Гербулова, Носкова, Миронова, Нигматуллина и пр.
Мекрюкова наше все на данный момент! Королева нашего биатлона)
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Ответ Gondeira
Да собственно уже летом было видно, что "что то пошло не так" в подготовке. Ну не всем дано стать великими спортсменами. Есть и середняки. К сожалению, в российском женском биатлоне счас тока такие. Да, есть середняки уровня КМ(ТОП-15). Точнее - была. Юрлова. А есть уровня "тридцаточки". Сливко, Дербушева, Казакевич, Куклина, Каплина, Гербулова, Носкова, Миронова, Нигматуллина и пр.
Какая Юрлова Топ 15(КМ), стреляла так себе, бег на лыжах ниже среднего, другое дело Слепцова и Зайцева, да и то прямо скажем звёзды ловили редко
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