Ирина Казакевич: «Есть огорчение, что Сливко сегодня не вышла на гонку. Хотелось бы сказать ей слова поддержки, чтобы она выздоравливала»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Ирина Казакевич Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

Ирина Казакевич высказалась о победе в общем зачете Кубка Содружества.

Сегодня биатлонистка стала третьей в масс-старте на финальном этапе в Мурманске.

«Внутри больше положительных эмоций от завершения сезона, потому что я все‑таки смогла что‑то реализовать. Рада, что получилось выиграть общий зачет Кубка Содружества. Есть огорчение, что Виктория Сливко сегодня не вышла на гонку.

Хотелось бы сказать ей слова поддержки, чтобы она выздоравливала. Мы с Наталией (Шевченко) рассчитывали на более жесткую борьбу в плане общего зачета», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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слива проявила благородство и на фоне вчерашних событий подарила кубок Ирочке, во всяком случае на постаменте рядом с губой она выглядела весьма цветущей и радостной, кто бы им еще подсказал, что темные очки при разговоре необходимо снимать ибо по правилам этикета это неуважение к собеседнику, губы это не касается, к нему почти у всех соответствующее отношение
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