Ирина Казакевич: «Есть огорчение, что Сливко сегодня не вышла на гонку. Хотелось бы сказать ей слова поддержки, чтобы она выздоравливала»

Ирина Казакевич высказалась о победе в общем зачете Кубка Содружества.

Сегодня биатлонистка стала третьей в масс-старте на финальном этапе в Мурманске.

«Внутри больше положительных эмоций от завершения сезона, потому что я все‑таки смогла что‑то реализовать. Рада, что получилось выиграть общий зачет Кубка Содружества. Есть огорчение, что Виктория Сливко сегодня не вышла на гонку.

Хотелось бы сказать ей слова поддержки, чтобы она выздоравливала. Мы с Наталией (Шевченко) рассчитывали на более жесткую борьбу в плане общего зачета», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».