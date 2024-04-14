Наталия Шевченко: «Во время гонки поняла, что надо закончить сезон красиво. Четыре нуля – впервые в моей недолгой спортивной карьере»

Наталия Шевченко прокомментировала победу в масс-старте на Кубке Содружества.

«Во время гонки я поняла, что надо закончить сезон красиво. Хотелось для себя самой отработать чисто. Слава богу, что получилось. Четыре нуля – впервые в моей недолгой спортивной карьере.

Сегодня тяжело шла по дистанции. Девчонки буквально меня съедали. Но я была настроена на первое место», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».