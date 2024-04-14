Наталия Шевченко: «Во время гонки поняла, что надо закончить сезон красиво. Четыре нуля – впервые в моей недолгой спортивной карьере»

Теги сборная России жен Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

Наталия Шевченко прокомментировала победу в масс-старте на Кубке Содружества.

«Во время гонки я поняла, что надо закончить сезон красиво. Хотелось для себя самой отработать чисто. Слава богу, что получилось. Четыре нуля – впервые в моей недолгой спортивной карьере.

Сегодня тяжело шла по дистанции. Девчонки буквально меня съедали. Но я была настроена на первое место», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Просто ⭐⭐⭐!!! здоровья и дальнейших побед 🏆🏅❤️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий