Карим Халили: «Когда вставлял последний доппатрон, очень сильно колбасило. Нужно было просто попадать»

Теги сборная России сборная России жен Карим Халили Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Халили рассказал, что его колбасило в смешанной эстафете на Кубке Содружества.

Сегодня Карим Халили, Александр Логинов, Ирина Казакевич и Наталия Шевченко одержали победу в смешанной эстафете в финале Кубка Содружества в Мурманске.

– Расскажи про борьбу на последнем рубеже.

– На самом деле трасса довольно разбита. Все-таки середина апреля. Поэтому ноги настолько скованы и настолько забиваются, что на последнем рубеже не получилось их расслабить. Стоишь и с каждым выстрелом начинает все сильнее и сильнее трясти. Когда уже вставлял последний доппатрон, очень сильно колбасило. Нужно было просто попадать.

– Колбасило из-за того, что трасса тяжелая или еще психологически, так как решалась судьба золота?

– Нет. В голове я спокоен. Просто ноги вообще не расслабляются, закрепощены. Всю голень сводит. От этого напряжения ноги начинает трясти.

– Настя Гореева сказала, что расстроилась, что в сингл-миксте ее поставили не с тобой. Ты как на это отреагировал?

– Понятно, что хотелось пробежать вместе. Но когда увидели составы, то спокойно с ней поговорил. Сказал, какие задачи мне нужно решить, какие мне. Спокойно готовились к гонке.

– Какой у вас по счету золотой дубль?

– В этом сезоне второй. В прошлом еще было пару раз.

– Смотрел ее гонку?

– Да, смотрел. Я очень переживал. До этого она не особо уверенно бегала одиночные эстафеты. То, что она в этой гонке исполняла на рубеже и на трассе, я просто восхищался ей, – сказал Халили.

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2 комментария
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так стрелять конечно нельзя и это он мечтает финишером быть на кубке мира...вообще все мужики стреляют у нас из рук вон плохо разве что кроме Бажина
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Ответ тоторо
так стрелять конечно нельзя и это он мечтает финишером быть на кубке мира...вообще все мужики стреляют у нас из рук вон плохо разве что кроме Бажина
Ну, конечно, где ему быть финишером!?
То ли дело, Латыпов на последнем этапе эстафеты в Пекине!!!
Не так ли?
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