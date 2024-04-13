Карим Халили: «Когда вставлял последний доппатрон, очень сильно колбасило. Нужно было просто попадать»

Халили рассказал, что его колбасило в смешанной эстафете на Кубке Содружества.

Сегодня Карим Халили, Александр Логинов, Ирина Казакевич и Наталия Шевченко одержали победу в смешанной эстафете в финале Кубка Содружества в Мурманске.

– Расскажи про борьбу на последнем рубеже.

– На самом деле трасса довольно разбита. Все-таки середина апреля. Поэтому ноги настолько скованы и настолько забиваются, что на последнем рубеже не получилось их расслабить. Стоишь и с каждым выстрелом начинает все сильнее и сильнее трясти. Когда уже вставлял последний доппатрон, очень сильно колбасило. Нужно было просто попадать.

– Колбасило из-за того, что трасса тяжелая или еще психологически, так как решалась судьба золота?

– Нет. В голове я спокоен. Просто ноги вообще не расслабляются, закрепощены. Всю голень сводит. От этого напряжения ноги начинает трясти.

– Настя Гореева сказала, что расстроилась, что в сингл-миксте ее поставили не с тобой. Ты как на это отреагировал?

– Понятно, что хотелось пробежать вместе. Но когда увидели составы, то спокойно с ней поговорил. Сказал, какие задачи мне нужно решить, какие мне. Спокойно готовились к гонке.

– Какой у вас по счету золотой дубль?

– В этом сезоне второй. В прошлом еще было пару раз.

– Смотрел ее гонку?

– Да, смотрел. Я очень переживал. До этого она не особо уверенно бегала одиночные эстафеты. То, что она в этой гонке исполняла на рубеже и на трассе, я просто восхищался ей, – сказал Халили.