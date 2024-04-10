Резцова о нейтральном статусе: «У каждого вида спорта есть своя федерация, свое руководство. Все решается за нас»

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как относится к нейтральному статусу.

– Сейчас в спортивном сообществе ожесточенная дискуссия по поводу возможной поездки наших спортсменов на игры. Тех, кто соберется выступать под нейтральным флагом, некоторые чуть ли не предателями называют или бомжами. Если бы вам пришлось выбирать, на вас такая риторика повлияла бы?

– Меня никогда чужое мнение не волновало. А какой я бы сделала выбор, не задумывалась. Надеюсь, что и не придется. Я сейчас не сторонник ни одной стороны, ни другой. В политике ничего не понимаю и вникать не хочу. Мое дело – бегать и показывать результат.

Так или иначе, у каждого вида спорта есть своя федерация, свое руководство. Все решается за нас. Надеюсь, нас это и не коснется, – сказала .

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