Алексей Нуждов: «Вчера направили официальное письмо в федерацию Ханты‑Мансийска с просьбой согласовать переход Резцовой в Московскую область»

Алексей Нуждов рассказал о согласовании перехода Резцовой в команду Мособласти.

«Согласно положению биатлонистов России о переходах, вчера мы направили официальное письмо в федерацию Ханты‑Мансийска с просьбой согласовать переход Резцовой в Московскую область. Ждем ответ. Кристина захотела вернуться в родной регион, без ее желания мы бы этого не сделали.

Если федерация ХМАО даст добро, дальше переход утверждает СБР. После утверждения уже летом может выступать за Московскую область», – сказал президент подмосковной федерации биатлона.