Алексей Нуждов: «Вчера направили официальное письмо в федерацию Ханты‑Мансийска с просьбой согласовать переход Резцовой в Московскую область»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Кристина Резцова переходы сборная ХМАО-Югры жен Алексей Нуждов Биатлон

Алексей Нуждов рассказал о согласовании перехода Резцовой в команду Мособласти.

«Согласно положению Союза биатлонистов России о переходах, вчера мы направили официальное письмо в федерацию Ханты‑Мансийска с просьбой согласовать переход Резцовой в Московскую область. Ждем ответ. Кристина захотела вернуться в родной регион, без ее желания мы бы этого не сделали.

Если федерация ХМАО даст добро, дальше переход утверждает СБР. После утверждения Кристина уже летом может выступать за Московскую область», – сказал президент подмосковной федерации биатлона.

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7 комментариев
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отлично, будут с гореевой и шевниной устраивать бой в эстафетах свердловским😁
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В МО нет биатлонного стадиона, а федерация есть...смешно
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канеш нонсенс, что у Москвы и московской(как и питерской) области нет своей сильной команды , своих надо воспитывать, а так из стакана в стакан , попил бюджета
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Ответ rashnew
Резцова паткая на деньги. В начале Ханты предложили больше денег - побежала к ним. Теперь Нуждов в области предложил больше денег - опять побежала
Жизнь спортивная коротка, все правильно делает. А вообще смешно, что там , что здесь кормиться будет на госсредства, просто меняются посредники, которые в принципе не нужны.
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Крис точно укрепит команду Москвы и области
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Губерниев, а кто "приказывает парню"? Ему полную свободу выбора предоставили.
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