Халили о возможном возвращении к Каминскому: «Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, поэтому не буду создавать ему лишних проблем»
Карим Халили ответил на вопрос о возможном возвращении в группу Юрия Каминского.
Ранее стало известно, что в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.
– Ты понимаешь, где ты будешь готовиться в следующем сезоне?
– Пока официально не назвали никаких команд, не определились с тренерами, поэтому сложно сказать.
– Ты готов вернуться к Юрию Михайловичу?
– Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, как он говорил. Поэтому не буду создавать ему лишних проблем.
– В случае чего ты можешь оказаться в региональной команде?
– Ну да.
– Грустно, потому что группа Истомина от этого решения находится в проигрышном положении.
– Ну я же не говорю, что я не продолжу работать с Истоминым. Если руководство решает объединить всех в одну группу, то это не значит, что от этого всем будет лучше. Это их решение, а я буду ждать поддержки от региона, – сказал Халили.
На чемпионате России в Тюмени спортсмен выиграл золотые медали в спринте и масс-старте.
«Чемпионат России сложился для меня довольно хорошо. Наверное, даже лучше, чем я планировал. В начале сезона я делал акцент на Спартакиаду и там я был в оптимальной форме, тут – форма хуже, но получилось выиграть две гонки, чему я очень рад», – добавил биатлонист.
Халили готовился к гонкам, где призовые хорошие и статус - в начале сезона к клубному соревнованию, в середине к Спартакиаде и сейчас к ЧР. А потом то пропускал, то не напрягался особо.
И пахать он не готов, это давно понятно.
слишком большое самомнение у парня и корона на голове рано выросла, была б шас другая ситуация и россия бегала б на км таких вольностей карим б себе не позволял ибо главный тренер выберет в команду прежде всего того кого он всю межсезонку видел и тренировал, жаль некому щелкнуть по носу эту "звезду", хотя если б Майгуров ввел жесткие правила как в ои сезон "либо тренируешься у ГТ либо вообще никуда не отбираешься" прибежал б как миленький к ЮМ
,шевнина, гореева, шевченко. миронова за счет региона.
конено резцова и сливко будут на самоподготовке но числиться на ставке цсп. шевнина думаю также. получаем что всего летом будет тренироваться в основе 5-6 человек. в резервной думаю будут все молодые: фролова, гришина, батман,
метеля, шелер, дюжева, зырянова, калинина (или шнейдер)
А попадёт к Каминскому вряд ли будет выполнять его " указания".
А то что про " посмотри на Бабикова"- он не самый худший и результаты получше других, а болеть может каждый, но не всегда об этом говорить. И тем более гонки он практически не пропускал как некоторые бегают в сезоне в 2 раза меньше и подводятся к гл. стартам.
В прошлом сезоне, похоже у Халили была цель Кубок России, и он гонок не пропускал, и тоже с задачей справился. Так что, в нынешних условиях, каждый спортсмен должен сам определять свою задачу и стремиться выполнить её, . Хоть в чем то искать мотивацию. Карим пока справляется.