Халили о возможном возвращении к Каминскому: «Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, поэтому не буду создавать ему лишних проблем»

Теги сборная России чемпионат России Юрий Каминский Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Карим Халили ответил на вопрос о возможном возвращении в группу Юрия Каминского.

Ранее стало известно, что в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

– Ты понимаешь, где ты будешь готовиться в следующем сезоне?

– Пока официально не назвали никаких команд, не определились с тренерами, поэтому сложно сказать.

– Ты готов вернуться к Юрию Михайловичу?

– Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, как он говорил. Поэтому не буду создавать ему лишних проблем.

– В случае чего ты можешь оказаться в региональной команде?

– Ну да.

– Грустно, потому что группа Истомина от этого решения находится в проигрышном положении.

– Ну я же не говорю, что я не продолжу работать с Истоминым. Если руководство решает объединить всех в одну группу, то это не значит, что от этого всем будет лучше. Это их решение, а я буду ждать поддержки от региона, – сказал Халили.

На чемпионате России в Тюмени спортсмен выиграл золотые медали в спринте и масс-старте.

«Чемпионат России сложился для меня довольно хорошо. Наверное, даже лучше, чем я планировал. В начале сезона я делал акцент на Спартакиаду и там я был в оптимальной форме, тут – форма хуже, но получилось выиграть две гонки, чему я очень рад», – добавил биатлонист.

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34 комментария
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Так будь для тренера спортсменом и профессионалом, а не головной болью с кучей хотелок. Две неженки с Серохвостовым. Хотя оба талантливые.
+29
-4
+25
Боже, хотелки у спортсмена, который пока никто и звать никак 🤷‍♀️ Правильно, зачем Каминскому такая головная боль?
Халили готовился к гонкам, где призовые хорошие и статус - в начале сезона к клубному соревнованию, в середине к Спартакиаде и сейчас к ЧР. А потом то пропускал, то не напрягался особо.
+15
0
+15
Слова ЮМ про хотелки, смотрю, Карима задели. А как сами некрасиво ушли от тренера - это они не отрефлексировали за два года. По результату - Халили хорошо выглядит, может и с Сориным, Агарковой тренироваться. У Серохвостова конкретный регресс. Истомин сам виноват, если будет резерв тренировать.Его Шашилов просто раздавил своими результатами.
+18
-6
+12
Характер так себе у Халили.
И пахать он не готов, это давно понятно.
+12
-2
+10
Ответ Ирен Ша
Если бы у Истомина были результаты хоть в 5 раз лучше, чем у Шашилова, то ничего бы не изменилось, т.к. Шашилова лоббирует Майгуров(((Он бы и до Пекина не доехал...
Разве? Мне кажется там Истомин в фаворитах. Ему после олимпийского сезона и свою команду дали, спортсменов туда собрали (за спиной у Каминского, тем самым проявив невероятное неуважение к тренеру). У Шашилова с Майгуровым тоже все нормально, но Истомин эту битву фаворитов явно проиграл.
+11
-2
+9
Ответ Добрый Андрей
Так Карим и в олимпийский сезон сборы проводил отдельно, работал по программе Сорина, хоть и числился в основной команде
так проводил отдельно потому что ЮМ ему разрешал! давал свободу! И да ради бга! пусть с соринм работает дальше, но с ЮМ он поступил некрасиов, непрофессионально как минимум. Даже в спорте нужно иметь софт скиллы, а не обиженок строить
+11
-3
+8
Ответ лыжный терпила
Потратили и девушки Шашилова переехали в этом сезона девушек Истомина.
Согласен. Но только не без помощи Падина. Считаю Падина лучшим тренером на данный момент у нас в России. И главным тренером по хорошему должен быть Падин, а не Шашилов. А так они в связке отработали очень эффективно. Только вот как быть с Гореевой, согласится ли она перейти? С Мироновой и Грухвиной? ,что опять за счёт региона их возить, и отвлекать этим тренерское внимание от сборниц. Вопросов много.
+8
-1
+7
Ответ Игорь Мельников
Не соглашусь с Вами. СБР во главе с Майгуровым весь сезон облизывали группу Шашилова. Только слепой это не видел. На одни Сочи сколько денег потратили, а зимой там очень дорого.
Потратили и девушки Шашилова переехали в этом сезона девушек Истомина.
+8
-1
+7
ой какие мы обиженки прямо как бабиков который на всех тренеров вечно обижался. карим прсмотри на бабикова после его самоподготовки и выводы сделай.
слишком большое самомнение у парня и корона на голове рано выросла, была б шас другая ситуация и россия бегала б на км таких вольностей карим б себе не позволял ибо главный тренер выберет в команду прежде всего того кого он всю межсезонку видел и тренировал, жаль некому щелкнуть по носу эту "звезду", хотя если б Майгуров ввел жесткие правила как в ои сезон "либо тренируешься у ГТ либо вообще никуда не отбираешься" прибежал б как миленький к ЮМ
+18
-11
+7
Ответ Pankratoff
Характер так себе у Халили. И пахать он не готов, это давно понятно.
Хитрый афганец. Подводится только к отдельным стартам и вечно рюкзачит.
+5
-1
+4
Ответ ОлЬчИк
А вы не думаете, что Каминский и есть обиженка, а не спортсмены. Я лично спортсменам больше верю. Так как это не один спортсмен говорит, а много
много это кто? вечно критикующий абсолютно всех тренеров Бабиков? или серохвостов, которого Карим просто потащил за собой к Истомину? мне чтоб сделать выводы лично достаточно хороших слов в адрес ЮМ которые говорили Корнев, Еремин,Мухамедзянов,Куклина,Цветков, Бажин, а также достойных резульатов подопечных его группы
+3
0
+3
Ответ 2533ПВ
Думаю Гореева под вопросом,есть ещё Халили со своими "хотелками"😂
блин надеюсь он ее не потащит с собой на самоподготовку! уж лучше Шашилов чем с Каримом! из двух зол выбираем меньшее)) Карим ее тянет в сторону деградации резултатов как мне кажется, вот не зря МВ не разрешает Шевченко Наташе с мужем жить на сборах! У Наташи и результаты отличные,не отвлекается ни на что! Че то вспомнила как Карим заставил Настю в том году машину вести из Рязани в Минск, на которой они вдвоем поехали, в итоге приехала разбитая на этап КС, не восстановилась,по моему в ночь приехали, а утром уже выступала она, и в итоге первую гонку провела ужасно
+3
0
+3
Ответ тоторо
ой какие мы обиженки прямо как бабиков который на всех тренеров вечно обижался. карим прсмотри на бабикова после его самоподготовки и выводы сделай. слишком большое самомнение у парня и корона на голове рано выросла, была б шас другая ситуация и россия бегала б на км таких вольностей карим б себе не позволял ибо главный тренер выберет в команду прежде всего того кого он всю межсезонку видел и тренировал, жаль некому щелкнуть по носу эту "звезду", хотя если б Майгуров ввел жесткие правила как в ои сезон "либо тренируешься у ГТ либо вообще никуда не отбираешься" прибежал б как миленький к ЮМ
Так Карим и в олимпийский сезон сборы проводил отдельно, работал по программе Сорина, хоть и числился в основной команде
+5
-2
+3
Ответ Игорь Мельников
Ну и я о том же. Только Шашилов не бросит Миронову, тем более после её возвращения к нему. Сейчас отцепят в молодёжную резервную команду Шеллер, Дюжеву, и будут в сборной четверо свердловских, плюс Миронова прицепом. Остаётся 4 места из восьми.
думаю основа будет выглядить так: мекрюкова, казакевич, резцова, сливко, дербушова
,шевнина, гореева, шевченко. миронова за счет региона.
конено резцова и сливко будут на самоподготовке но числиться на ставке цсп. шевнина думаю также. получаем что всего летом будет тренироваться в основе 5-6 человек. в резервной думаю будут все молодые: фролова, гришина, батман,
метеля, шелер, дюжева, зырянова, калинина (или шнейдер)
+3
0
+3
Ответ тоторо
так проводил отдельно потому что ЮМ ему разрешал! давал свободу! И да ради бга! пусть с соринм работает дальше, но с ЮМ он поступил некрасиов, непрофессионально как минимум. Даже в спорте нужно иметь софт скиллы, а не обиженок строить
Карим уже взрослый, ему няньки не нужны, план подготовки он себе и сам может создать если что.
А попадёт к Каминскому вряд ли будет выполнять его " указания".
А то что про " посмотри на Бабикова"- он не самый худший и результаты получше других, а болеть может каждый, но не всегда об этом говорить. И тем более гонки он практически не пропускал как некоторые бегают в сезоне в 2 раза меньше и подводятся к гл. стартам.
+6
-3
+3
Ответ Comeon!
Типа очередная звездавшоке как Шипулен?
Ну так его называют новым Шипулиным.
+3
0
+3
Ответ тоторо
падин и каминский
Ну да.
+3
0
+3
Ответ Афанасия
Слова ЮМ про хотелки, смотрю, Карима задели. А как сами некрасиво ушли от тренера - это они не отрефлексировали за два года. По результату - Халили хорошо выглядит, может и с Сориным, Агарковой тренироваться. У Серохвостова конкретный регресс. Истомин сам виноват, если будет резерв тренировать.Его Шашилов просто раздавил своими результатами.
Не соглашусь с Вами. СБР во главе с Майгуровым весь сезон облизывали группу Шашилова. Только слепой это не видел. На одни Сочи сколько денег потратили, а зимой там очень дорого.
+7
-4
+3
Ответ Ирен Ша
Если бы у Истомина были результаты хоть в 5 раз лучше, чем у Шашилова, то ничего бы не изменилось, т.к. Шашилова лоббирует Майгуров(((Он бы и до Пекина не доехал...
истомина тоже майгуров журит и лоббирует поэтому ему и дали женскую команду два года назад! иолько начинающему специалисту майгуров б никогда не отдал полноценную команду
+4
-1
+3
Ответ Игорь Мельников
Согласен. Но только не без помощи Падина. Считаю Падина лучшим тренером на данный момент у нас в России. И главным тренером по хорошему должен быть Падин, а не Шашилов. А так они в связке отработали очень эффективно. Только вот как быть с Гореевой, согласится ли она перейти? С Мироновой и Грухвиной? ,что опять за счёт региона их возить, и отвлекать этим тренерское внимание от сборниц. Вопросов много.
А что у нас Миронова проходит в сборную?Не знаю какой договор с Грухвиной,но и она мимо сборной по критериям.Вообще если не попал в сборную,тренируйся с регионом или самостоятельно.А то так в сборной 8 человек,так ещё и регионы подкинут.
+2
0
+2
Ответ 2533ПВ
Сливко будет готовиться с регионом,Резцова на самоподготовке,Гореева под вопросом,возможно ещё Шевнина,пока непонятно с кем.
шевнина уверенно прохдит в основу по критериям. но у нее ребенок, будет ли она по сборам с шашиловым мотаться? ей легче готовится с тюменью под руководством и присмотром своего мужа
+2
0
+2
Ответ Игорь Мельников
Согласен. Но только не без помощи Падина. Считаю Падина лучшим тренером на данный момент у нас в России. И главным тренером по хорошему должен быть Падин, а не Шашилов. А так они в связке отработали очень эффективно. Только вот как быть с Гореевой, согласится ли она перейти? С Мироновой и Грухвиной? ,что опять за счёт региона их возить, и отвлекать этим тренерское внимание от сборниц. Вопросов много.
падин и каминский
+3
-1
+2
Ответ тоторо
+Гореева получается))) ахаха
Думаю Гореева под вопросом,есть ещё Халили со своими "хотелками"😂
+2
0
+2
Ответ Игорь Мельников
А что будет с Каплиной, Носковой, Гербуловой. Мимо команд?
с регионом будут
+2
0
+2
Ответ Люблю Женьку
Боже, хотелки у спортсмена, который пока никто и звать никак 🤷‍♀️ Правильно, зачем Каминскому такая головная боль? Халили готовился к гонкам, где призовые хорошие и статус - в начале сезона к клубному соревнованию, в середине к Спартакиаде и сейчас к ЧР. А потом то пропускал, то не напрягался особо.
Так и задачу на сезон , со слов Юрия Михайловича, ставили - выступление на ГС, то есть на Спартакиаде и Чемпионате России. И с этой задачей Халили справился лучше Латыпова.
В прошлом сезоне, похоже у Халили была цель Кубок России, и он гонок не пропускал, и тоже с задачей справился. Так что, в нынешних условиях, каждый спортсмен должен сам определять свою задачу и стремиться выполнить её, . Хоть в чем то искать мотивацию. Карим пока справляется.
+5
-4
+1
Ответ тоторо
думаю основа будет выглядить так: мекрюкова, казакевич, резцова, сливко, дербушова ,шевнина, гореева, шевченко. миронова за счет региона. конено резцова и сливко будут на самоподготовке но числиться на ставке цсп. шевнина думаю также. получаем что всего летом будет тренироваться в основе 5-6 человек. в резервной думаю будут все молодые: фролова, гришина, батман, метеля, шелер, дюжева, зырянова, калинина (или шнейдер)
А что будет с Каплиной, Носковой, Гербуловой. Мимо команд?
+1
0
+1
Ответ Игорь Мельников
Ну и я о том же. Только Шашилов не бросит Миронову, тем более после её возвращения к нему. Сейчас отцепят в молодёжную резервную команду Шеллер, Дюжеву, и будут в сборной четверо свердловских, плюс Миронова прицепом. Остаётся 4 места из восьми.
Сливко будет готовиться с регионом,Резцова на самоподготовке,Гореева под вопросом,возможно ещё Шевнина,пока непонятно с кем.
+1
0
+1
Ответ 2533ПВ
И кого же Шашилов будет тренировать?Свердловские четыре биатлонистки и все?
+Гореева получается))) ахаха
0
0
0
Ответ тоторо
шевнина уверенно прохдит в основу по критериям. но у нее ребенок, будет ли она по сборам с шашиловым мотаться? ей легче готовится с тюменью под руководством и присмотром своего мужа
И кого же Шашилов будет тренировать?Свердловские четыре биатлонистки и все?
0
0
0
Ответ 2533ПВ
А что у нас Миронова проходит в сборную?Не знаю какой договор с Грухвиной,но и она мимо сборной по критериям.Вообще если не попал в сборную,тренируйся с регионом или самостоятельно.А то так в сборной 8 человек,так ещё и регионы подкинут.
Ну и я о том же. Только Шашилов не бросит Миронову, тем более после её возвращения к нему. Сейчас отцепят в молодёжную резервную команду Шеллер, Дюжеву, и будут в сборной четверо свердловских, плюс Миронова прицепом. Остаётся 4 места из восьми.
0
0
0
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