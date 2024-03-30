Халили о возможном возвращении к Каминскому: «Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, поэтому не буду создавать ему лишних проблем»

Карим Халили ответил на вопрос о возможном возвращении в группу Юрия Каминского.

Ранее стало известно, что в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

– Ты понимаешь, где ты будешь готовиться в следующем сезоне?

– Пока официально не назвали никаких команд, не определились с тренерами, поэтому сложно сказать.

– Ты готов вернуться к Юрию Михайловичу?

– Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, как он говорил. Поэтому не буду создавать ему лишних проблем.

– В случае чего ты можешь оказаться в региональной команде?

– Ну да.

– Грустно, потому что группа от этого решения находится в проигрышном положении.

– Ну я же не говорю, что я не продолжу работать с Истоминым. Если руководство решает объединить всех в одну группу, то это не значит, что от этого всем будет лучше. Это их решение, а я буду ждать поддержки от региона, – сказал .

На чемпионате России в Тюмени спортсмен выиграл золотые медали в спринте и масс-старте.

«Чемпионат России сложился для меня довольно хорошо. Наверное, даже лучше, чем я планировал. В начале сезона я делал акцент на Спартакиаду и там я был в оптимальной форме, тут – форма хуже, но получилось выиграть две гонки, чему я очень рад», – добавил биатлонист.