Каминский о формировании состава сборной на следующий сезон: «Против желания спортсмена никто не будет идти»

Теги сборная России Юрий Каминский Матч ТВ Карим Халили Биатлон

Юрий Каминский высказался о формировании состава сборной на следующий сезон.

— Начали ли вы уже формировать состав основной сборной на следующий сезон?

— Надо бы сначала этот сезон закончить, а потом уже думать о следующем.

— У вас есть понимание, кого бы вы хотели пригласить? Какую команду вы видите?

— У нас есть четко определенные критерии, по которым мы заводим спортсменов в команду.

— То есть только критерии, а не желание тренера?

— Желание (тренера) учитывается, но сильно.

— Дмитрий Губерниев у себя в Telegram‑канале опубликовал письмо, подписанное Виктором Майгуровым, в адрес руководства Департамента спорта Москвы. В тексте говорится про Карима Халили.

— Халили выполнил критерии для попадании в команду, конечно, он имеет право на попадание в команду. Это письмо было отправлено в регионы, чтобы они подтвердили, будет ли спортсмен участвовать в централизованной подготовке.

Но тут уже желание спортсмена, против него никто не будет идти, — сказал Каминский.

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3 комментария
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зачем, умные люди встают по стойке смирно и отчитываются перед глупцом о своих внутренних проблемах, к решению которых не должны привлекаться многочисленные массы ротозеев и людей далеких от внутренней кухни как и любого другого дела ? нас же никто не посвящает в дела газпрома и не отчитывается, в связи с чем и почему госпожу канделаки перевели на другое место работы?
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надо же..какой царь Халили.. пробежал удачно пару гонок - и уже такие амбиции.
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