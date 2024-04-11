Каминский о формировании состава сборной на следующий сезон: «Против желания спортсмена никто не будет идти»

Юрий Каминский высказался о формировании состава сборной на следующий сезон.

— Начали ли вы уже формировать состав основной сборной на следующий сезон?

— Надо бы сначала этот сезон закончить, а потом уже думать о следующем.

— У вас есть понимание, кого бы вы хотели пригласить? Какую команду вы видите?

— У нас есть четко определенные критерии, по которым мы заводим спортсменов в команду.

— То есть только критерии, а не желание тренера?

— Желание (тренера) учитывается, но сильно.

— Дмитрий Губерниев у себя в Telegram‑канале опубликовал письмо, подписанное Виктором Майгуровым, в адрес руководства Департамента спорта Москвы. В тексте говорится про Карима Халили.

— Халили выполнил критерии для попадании в команду, конечно, он имеет право на попадание в команду. Это письмо было отправлено в регионы, чтобы они подтвердили, будет ли спортсмен участвовать в централизованной подготовке.

Но тут уже желание спортсмена, против него никто не будет идти, — сказал Каминский.