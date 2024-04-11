Губерниев показал письмо, в котором СБР спрашивает о готовности Халили тренироваться в сборной России у Каминского

Губерниев опубликовал письмо СБР на тему возможного перехода Халили к Каминскому.

В своем телеграм-канале комментатор показал письмо с подписью президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, адресованное главе Департамента спорта Москвы Алексею Кондаранцеву. В тексте запрашивается информация о готовности Карима Халили тренироваться в сборной России под руководством Юрия Каминского.

Халили выступает за Москву на российских соревнованиях. На данный момент он тренируется в группе Артема Истомина.

«Прекрасное от господ из СБР… Ребята из общественной организации требуют ответа от руководителя московского спорта по Халили… 🤣🤣🤣 Виктора надо проинформировать… 😳

Такие же письма направлены другим региональным министрам спорта… Ну это ли не здорово… Будто спортсмены в рабстве у федерации биатлона…

Знаю, что иные умные руководители уже послали авторов писем… А что скажет комитет спортсменов СБР? Сам Халили? Интересно…» – написал Дмитрий Губерниев.

«При всей моей любви к Каминскому, зачем Халили забирать от Истомина? Карим один из лидеров и вообще молодец! Выступает достойно! Нет ли здесь трясущейся руки зама по рюмкам?» – добавил он.