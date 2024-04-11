Губерниев показал письмо, в котором СБР спрашивает о готовности Халили тренироваться в сборной России у Каминского

Теги сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Юрий Каминский Министерство спорта России переходы Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Губерниев опубликовал письмо СБР на тему возможного перехода Халили к Каминскому.

В своем телеграм-канале комментатор показал письмо с подписью президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, адресованное главе Департамента спорта Москвы Алексею Кондаранцеву. В тексте запрашивается информация о готовности Карима Халили тренироваться в сборной России под руководством Юрия Каминского.

Халили выступает за Москву на российских соревнованиях. На данный момент он тренируется в группе Артема Истомина.

«Прекрасное от господ из СБР… Ребята из общественной организации требуют ответа от руководителя московского спорта по Халили… 🤣🤣🤣 Виктора надо проинформировать… 😳

Такие же письма направлены другим региональным министрам спорта… Ну это ли не здорово… Будто спортсмены в рабстве у федерации биатлона…

Знаю, что иные умные руководители уже послали авторов писем… А что скажет комитет спортсменов СБР? Сам Халили? Интересно…» – написал Дмитрий Губерниев.

«При всей моей любви к Каминскому, зачем Халили забирать от Истомина? Карим один из лидеров и вообще молодец! Выступает достойно! Нет ли здесь трясущейся руки зама по рюмкам?» – добавил он.

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4 комментария
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то случай когда согласен с губой, тупейшее глупое письмо
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Письмо туда- письмо сюда
Странно все… СБР всегда удивляет
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Будто спортсмены в рабстве у федерации биатлона…
Они холопы, это раньше рабами были по Пугачевой.
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