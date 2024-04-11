Александр Логинов: «Вернулся в Мурманск спустя 18 лет. Тогда я был молодым, неэкипированным, амбициозным»
Александр Логинов поделился воспоминаниями о выступлении в Мурманске 18 лет назад.
— В последний раз ты был в Мурманске в 2006 году, верно?
— Да, вернулся в Мурманск спустя 18 лет. Я же достаточно поздно пришел в лыжи и биатлон, и приехал на лыжные соревнования в Мурманск только спустя восемь месяцев после того, как начал заниматься этим видом спорта. Помимо меня тут еще выступал Максим Цветков, мы здесь бежали вместе две гонки: коньком и классический масс‑старт на 10 километров.
Приехав сюда сейчас, вспомнил эти круги. Ощутил ностальгию, потому это был мой первый выезд и с этого все начиналось.
— Каким был тогда Александр Логинов?
— Молодым, неэкипированным, амбициозным.
— Он верил, что сможет стать профессиональным спортсменом?
— Честно признаюсь, что в тот момент я не думал об этом, — сказал Логинов.