Александр Логинов: «Вернулся в Мурманск спустя 18 лет. Тогда я был молодым, неэкипированным, амбициозным»

Александр Логинов поделился воспоминаниями о выступлении в Мурманске 18 лет назад.

— В последний раз ты был в Мурманске в 2006 году, верно?

— Да, вернулся в Мурманск спустя 18 лет. Я же достаточно поздно пришел в лыжи и биатлон, и приехал на лыжные соревнования в Мурманск только спустя восемь месяцев после того, как начал заниматься этим видом спорта. Помимо меня тут еще выступал Максим Цветков, мы здесь бежали вместе две гонки: коньком и классический масс‑старт на 10 километров.

Приехав сюда сейчас, вспомнил эти круги. Ощутил ностальгию, потому это был мой первый выезд и с этого все начиналось.

— Каким был тогда Александр Логинов?

— Молодым, неэкипированным, амбициозным.

— Он верил, что сможет стать профессиональным спортсменом?

— Честно признаюсь, что в тот момент я не думал об этом, — сказал Логинов.