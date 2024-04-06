Кристина Резцова: «На финал Кубка Содружества не еду. Буду готовиться к следующему сезону – сил и мотивации более чем достаточно»

Теги сборная России жен Кристина Резцова Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги сезона.

Сегодня она одержала победу в Югорском лыжном марафоне. 

«Мне пришлось выбирать, бежать биатлонный марафон в Увате или Югорский. Выбрала здесь, в Ханты-Мансийске. Я ни разу в жизни не бегала марафонский масс-старт в биатлоне. Попробовать хочется, но там восемь рубежей, боюсь устать на штрафном круге.

В Мурманск на финал Кубка Содружества я не еду.

Если подводить итоги – конец сезона выдался для меня лучше, чем начало, и это не может не радовать. До чемпионата России было настроение недосказанности самой себе.

Я вроде и готовилась, и рваный подготовительный период получился. Чемпионат России сложился хорошо, я немного выдохнула, все моменты рабочие.

Теперь буду готовиться к следующему сезону – сил и мотивации более чем достаточно», — сказала Резцова.

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1 комментарий
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Молодец Крис марафон удался
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