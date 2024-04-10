Кристина Резцова: «Разговариваю с девчонками, которые никогда на международных соревнованиях не бегали, так они не понимают, насколько там все плотнее»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Беларуси жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Кристина Резцова Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова высказалась о необходимости международных стартов.

– Вам, получается, на руку, что мы на международных стартах не выступаем. Можете спокойно набирать форму...

– Международный сезон важнее, даже если бы я туда не поехала. Уровень российского биатлона должен соответствовать международным стандартам. А сейчас на наших стартах можем только на белорусов ориентироваться. Хотя, думаю, им тоже было бы интереснее конкурировать там.

Разговариваю с девчонками, которые никогда на международных соревнованиях не бегали, так они не понимают, насколько там все плотнее. У нас из спринта в гонку преследования с тремя-четырьмя штрафными кругами попасть можно, а там и с двумя не всегда попадешь. Кто-то ориентируется на меня: мол, бегаю как Кристина, значит, и на Кубке мира смогла бы. Но мой уровень сейчас – не показатель. Так что международные старты нужны.

– За Кубком мира, чемпионатами мира следите?

– Гонки не смотрю, но результаты вижу, за новостями слежу, анализирую общие зачеты. Смотрю, как девчонки, с которыми бегала, поднялись или упали в результатах. Понимаю, что уровень стрельбы там сильно вырос. Скорострельность и точность, то, над чем нам в России еще работать и работать.

– Представляли себе такую ситуацию: вот вы бежите, а бок о бок с вами ваша сестра Даша, которая теперь за Финляндию выступает...

– И что тут такого? Дома мы сестры, а на трассе – соперницы. Мы с ней и в России много бегали, и в эстафетах, причем как за одну команду, так и за разные. Она меня обыгрывала, я ее обыгрывала. У нас никогда от этого отношения не портились. В жизни мы обожаем друг друга.

– Нет ли к ней белой зависти? Она там бегает с сильнейшими, а вы – здесь...

– Если завидовать, то только по-хорошему. Я за нее рада. Раз у нее возникла такая возможность, то почему бы и нет. Не вижу проблемы.

– Не было досады, что наш биатлон отстранили, когда мы только-только подняли голову? На той же Олимпиаде в Пекине хорошо ведь выступили...

– В моем случае обидно было еще и потому, что я проводила один из лучших своих сезонов. И он так резко закончился. Планы-то на его окончание строила грандиозные. Я боролась за победу в зачете масс-стартов. Поначалу прям обида была. Но потом успокоились, как-то приняли ситуацию. Стадии принятия всегда одни и те же. Да, наш биатлон долгое время рос для этих результатов. Надеюсь, что за несколько лет отстранения мы не потеряем, а только наберем, – сказала Резцова.

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