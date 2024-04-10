Кристина Резцова: «Разговариваю с девчонками, которые никогда на международных соревнованиях не бегали, так они не понимают, насколько там все плотнее»

Биатлонистка Кристина Резцова высказалась о необходимости международных стартов.

– Вам, получается, на руку, что мы на международных стартах не выступаем. Можете спокойно набирать форму...

– Международный сезон важнее, даже если бы я туда не поехала. Уровень российского биатлона должен соответствовать международным стандартам. А сейчас на наших стартах можем только на белорусов ориентироваться. Хотя, думаю, им тоже было бы интереснее конкурировать там.

Разговариваю с девчонками, которые никогда на международных соревнованиях не бегали, так они не понимают, насколько там все плотнее. У нас из спринта в гонку преследования с тремя-четырьмя штрафными кругами попасть можно, а там и с двумя не всегда попадешь. Кто-то ориентируется на меня: мол, бегаю как , значит, и на Кубке мира смогла бы. Но мой уровень сейчас – не показатель. Так что международные старты нужны.

– За Кубком мира, чемпионатами мира следите?

– Гонки не смотрю, но результаты вижу, за новостями слежу, анализирую общие зачеты. Смотрю, как девчонки, с которыми бегала, поднялись или упали в результатах. Понимаю, что уровень стрельбы там сильно вырос. Скорострельность и точность, то, над чем нам в России еще работать и работать.

– Представляли себе такую ситуацию: вот вы бежите, а бок о бок с вами ваша сестра Даша, которая теперь за Финляндию выступает...

– И что тут такого? Дома мы сестры, а на трассе – соперницы. Мы с ней и в России много бегали, и в эстафетах, причем как за одну команду, так и за разные. Она меня обыгрывала, я ее обыгрывала. У нас никогда от этого отношения не портились. В жизни мы обожаем друг друга.

– Нет ли к ней белой зависти? Она там бегает с сильнейшими, а вы – здесь...

– Если завидовать, то только по-хорошему. Я за нее рада. Раз у нее возникла такая возможность, то почему бы и нет. Не вижу проблемы.

– Не было досады, что наш биатлон отстранили, когда мы только-только подняли голову? На той же Олимпиаде в Пекине хорошо ведь выступили...

– В моем случае обидно было еще и потому, что я проводила один из лучших своих сезонов. И он так резко закончился. Планы-то на его окончание строила грандиозные. Я боролась за победу в зачете масс-стартов. Поначалу прям обида была. Но потом успокоились, как-то приняли ситуацию. Стадии принятия всегда одни и те же. Да, наш биатлон долгое время рос для этих результатов. Надеюсь, что за несколько лет отстранения мы не потеряем, а только наберем, – сказала Резцова.