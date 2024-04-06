Поршнев о Югорском марафоне: «Обидно, что немножко до призов не хватило. Не хватило резкости, сил, концентрации»

Никита Поршнев оценил выступление в Югорском лыжном марафоне.

Биатлонист занял в гонке на 50 км четвертое место. 4 апреля он стал вторым в биатлонном масс-старте на 40 км.

«Сегодня было не очень тяжело, так как бежали всей группой, разборка была только на финишном отрезке.

Я надеялся, что лыжники зададут такой темп, что придется терпеть, но терпеть не пришлось. Тяжело было убежать, так как трасса достаточно скоростная.

Обидно, что немножко до призов не хватило. Не хватило резкости, сил, концентрации. Нужно было в левый коридор уходить, соперникам создать препятствие, тем более я первым на прямую выкатывал.

Но я не стал мешать, и меня обыграли», — сказал Поршнев.

«В Мурманск (на финал Кубка Содружества) не еду, для меня это последний старт в нынешнем сезоне. Теперь буду закатываться, отдыхать, а потом готовиться к следующему сезону.

В этом я слишком много болел. Надо тренироваться больше, лучше, качественнее и следить за здоровьем», — цитирует «Чемпионат».