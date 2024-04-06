Белорусский биатлонист Елетнов: «Уровень российских лыжников запредельный. Особенно это чувствуется, когда они делают протяжку, но для тебя это максимальная скорость»

Белорусский биатлонист Елетнов оценил свое выступление в Мурманском лыжном марафоне.

Роман Елетнов занял в гонке третье место.

«Я бежал две гонки в Тюмени, потом я не отобрался в масс-старт и эстафеты. Проиграл внутреннюю конкуренцию. У меня было запланировано выступление на Мурманском марафоне, и сюда меня пригласили. У нас сейчас перерыв, наша команда все равно не поехала на биатлонный марафон, а я лыжный марафон бежал. Для меня это не впервой, мне нравится. Когда есть возможность, я всегда участвую.

Уровень российских лыжников, конечно, запредельный, особенно это чувствуется, когда ты с ними рядом, когда они начинают делать для себя протяжку, но для тебя это выходит максимальная скорость. Конечно, это же мировой уровень всегда. Олимпийские чемпионы в эстафете — это говорит о том, что команда одна из самых сильнейших в мире. Эстафеты всегда показывают, что не один спортсмен есть великий, а вся сборная.

Интересно было бы посмотреть, как пробежали бы наши биатлонисты. Я думаю, что на гладкой гонке будет немножко по-другому. С винтовкой немного не так спина работает, как здесь в лыжах. Здесь парни очень включают мощность в каждом толчке. Чтобы бегать по лыжникам хорошо, надо менять подготовку, чтобы привыкать», — сказал Елетнов.