Белорусский биатлонист Елетнов: «Уровень российских лыжников запредельный. Особенно это чувствуется, когда они делают протяжку, но для тебя это максимальная скорость»

Теги лыжные гонки сборная Беларуси Роман Елетнов Мурманский марафон Биатлон

Белорусский биатлонист Елетнов оценил свое выступление в Мурманском лыжном марафоне.

Роман Елетнов занял в гонке третье место.

«Я бежал две гонки в Тюмени, потом я не отобрался в масс-старт и эстафеты. Проиграл внутреннюю конкуренцию. У меня было запланировано выступление на Мурманском марафоне, и сюда меня пригласили. У нас сейчас перерыв, наша команда все равно не поехала на биатлонный марафон, а я лыжный марафон бежал. Для меня это не впервой, мне нравится. Когда есть возможность, я всегда участвую.

Уровень российских лыжников, конечно, запредельный, особенно это чувствуется, когда ты с ними рядом, когда они начинают делать для себя протяжку, но для тебя это выходит максимальная скорость. Конечно, это же мировой уровень всегда. Олимпийские чемпионы в эстафете — это говорит о том, что команда одна из самых сильнейших в мире. Эстафеты всегда показывают, что не один спортсмен есть великий, а вся сборная.

Интересно было бы посмотреть, как пробежали бы наши биатлонисты. Я думаю, что на гладкой гонке будет немножко по-другому. С винтовкой немного не так спина работает, как здесь в лыжах. Здесь парни очень включают мощность в каждом толчке. Чтобы бегать по лыжникам хорошо, надо менять подготовку, чтобы привыкать», — сказал Елетнов.

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1 комментарий
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В том марафоне кроме Вокуева сильнейшие лыжники не выступали
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