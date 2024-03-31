Анастасия Гореева: «Очень хотела выиграть золотую медаль на главных стартах. Осталась гонка в Увате, буду настраиваться»

Анастасия Гореева намерена выиграть золото на чемпионате России в Увате.

Сегодня биатлонистка финишировала пятой в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, победила Наталия Шевченко. Следующая женская гонка ЧР пройдет 5 апреля в Увате.

– Очень расстроена. Я настраивалась на то, чтобы отработать хорошо и выиграть.

– Какие ощущения были на последнем круге?

– Было сложно. Вроде держалась за Кристиной Резцовой (занявшей четвертое место – Sports), но понимала, что это борьба за цветы. Эта не та борьба, на которую я рассчитывала, поэтому бросила бороться.

– После последнего рубежа уже понимали, что моральные и эмоциональные силы вас покинули?

– Больше переживала за лежку. Лежа работала очень аккуратно, спокойно и медленно. Знала, что стоя я умею работать. Думаю, что мне стоило и на стойке себя притормозить. Два штрафных круга для меня – это нормально и неплохо. Четыре ноля я никогда не стреляла, но настраивалась на это.

– Рады, что сезон еще продолжается?

– Конечно, я рада. Очень хотела выиграть золотую медаль на главных стартах. Осталась гонка в Увате, буду настраиваться, – сказала Гореева.