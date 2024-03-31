Анастасия Гореева: «Очень хотела выиграть золотую медаль на главных стартах. Осталась гонка в Увате, буду настраиваться»

Теги сборная России жен чемпионат России Кристина Резцова Анастасия Гореева Биатлон

Анастасия Гореева намерена выиграть золото на чемпионате России в Увате.

Сегодня биатлонистка финишировала пятой в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, победила Наталия Шевченко. Следующая женская гонка ЧР пройдет 5 апреля в Увате.

– Очень расстроена. Я настраивалась на то, чтобы отработать хорошо и выиграть.

– Какие ощущения были на последнем круге?

– Было сложно. Вроде держалась за Кристиной Резцовой (занявшей четвертое место – Sports), но понимала, что это борьба за цветы. Эта не та борьба, на которую я рассчитывала, поэтому бросила бороться.

– После последнего рубежа уже понимали, что моральные и эмоциональные силы вас покинули?

– Больше переживала за лежку. Лежа работала очень аккуратно, спокойно и медленно. Знала, что стоя я умею работать. Думаю, что мне стоило и на стойке себя притормозить. Два штрафных круга для меня – это нормально и неплохо. Четыре ноля я никогда не стреляла, но настраивалась на это.

– Рады, что сезон еще продолжается?

– Конечно, я рада. Очень хотела выиграть золотую медаль на главных стартах. Осталась гонка в Увате, буду настраиваться, – сказала Гореева.

16 комментариев
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Выиграть гонку на 30 км, конечно желаю Насте успеха , но очень сомнительно , очень не ровно выступает Настя в этом сезоне.
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Ответ Gondeira
Уж Гореева та точно будет в сборной. Шашилов, если надо, и своим тр продавит это. Его могут "кидать" спортсменки, ругать, "обижаться" и пр., но для развития сборной РФ он сделает ВСЕ.
очень надеюсь что горееву не кинут. хотя если что нуждов проспонсирует ей подготовку
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Надо бороться в гонке до конца, не зависимо от того какое место, а так странно я решила что 4 место не стоит борьбы
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в увате будут водные лыжи...
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Ответ ivan 07
Позорник ,предал Сливко.
Как я могу предать Сливко, если она чуть ли главный претендент на победу на тридцатнике, думаю это ее гонка.
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Ответ тоторо
если ее казакевич опередит в рейтинге сбр, то гореева проходит только в резервную команду. к сожалению по очкам на ГС Гореева не набрала нужное кол-во очков
Уж Гореева та точно будет в сборной. Шашилов, если надо, и своим тр продавит это. Его могут "кидать" спортсменки, ругать, "обижаться" и пр., но для развития сборной РФ он сделает ВСЕ.
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Ответ тоторо
да на самом деле даже если без помахов, врядли бы выиграла 1 место, ходом настя сейчас не очень
Натали тоже не в оптимале.
Думаю, 0+0+0+0 обеспечили бы Настасье с еë скорострельностью достаточный отрыв.
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Ответ Gondeira
Уж Гореева та точно будет в сборной. Шашилов, если надо, и своим тр продавит это. Его могут "кидать" спортсменки, ругать, "обижаться" и пр., но для развития сборной РФ он сделает ВСЕ.
Да и сам Шашилов достаточно лояльно относится к Насте, потому что знает её потенциал.
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Стреляй без промахов - и будет тебе счастье.
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не надо делать себе перед стартом глупых установок, это удел слабых, тренируйся
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За марафон в сборную не берут, а в резерв только что... 25 лет, ещё не поздно.
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Надо было с Саида брать пример. Тот себя контролировал на всех рубежах.
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Ответ закрыт по беспределу
Стреляй без промахов - и будет тебе счастье.
да на самом деле даже если без помахов, врядли бы выиграла 1 место, ходом настя сейчас не очень
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