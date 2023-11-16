Серохвостов об уходе от Каминского: «Мне важно постоянно чувствовать внимание тренера. Но столкнулся с тем, что меня как бы и нет»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Юрий Каминский Даниил Серохвостов Артем Истомин Биатлон

Даниил Серохвостов объяснил причины ухода из группы тренера Юрия Каминского.

С сезона-2022/23 российский биатлонист тренируется под руководством Артема Истомина.

– Знаю, что в прошлом сезоне вы собирались найти возможность встретиться с Юрием Каминским, объяснить причины своего ухода из группы. Это удалось?

– Нет, мы так и не поговорили.

– А хотя бы в общих чертах рассказать о причинах можете?

– Уже говорил об этом. Мне важно постоянно чувствовать внимание тренера. Тем более что к Каминскому я пришел юниором с полной уверенностью, что сейчас из меня вырастят профессионального спортсмена. Но столкнулся с тем, что меня как бы и нет. Постоянно со мной только Артем Евгеньевич (Истомин) работал.

Юрий Михайлович, наверное, обратил на меня внимание лишь тогда, когда я на Кубок мира отобрался. В тот период со мной стали разговаривать больше. Но, когда приехал на этапы, снова столкнулся с тем, что вроде как никому и не нужен особо. Возможно, я так остро на все реагировал в силу возраста, не знаю, – сказал 24-летний Серохвостов.

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2 комментария

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Andrey Novikov
Ну и правильно, с кем привык, с тем и продолжай работать, главное береги здоровье.
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Юрий Костыгин
Это тоже из-за веса?
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