Андрей Падин: «Серохвостов – талантливый. Но принимает много не всегда оправданных решений и берется комментировать моменты, которые не стоило бы»

Теги сборная России сборная Норвегии лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Каминский Кубок России Йоханнес Бо Андрей Падин Даниил Серохвостов Вероника Степанова Биатлон

Тренер высказался о «неоправданных решениях» биатлониста Даниила Серохвостова.

– В начале сентября я разговаривала с Юрием Каминским об уходе из его группы Даниила Серохвостова, и ваш коллега сказал: мол, очень хотел сделать из этого парня спортсмена, который на равных конкурировал бы с Йоханнесом Бо. Как считаете, Даниил способен таким стать?

– Мне не очень хотелось бы комментировать мнение Каминского, досконально не зная, какой именно смысл он вкладывал в те слова. Серохвостов – талантливый спортсмен, очень талантливый. Но принимает много нестандартных, не всегда оправданных решений и берется комментировать некоторые моменты, которые, на мой взгляд, не стоило бы обсуждать.

– Но есть же пример Вероники Степановой в лыжных гонках, которая по любому поводу тоже высказывает собственное мнение в соцсетях?

– Да, но есть нюанс. Серохвостов, как бы сильно он на меня ни обижался за эти слова, не выигрывает, как Вероника Степанова, все подряд. Если взять один из недавних стартов на этапе Кубка России в Уфе, он в масс-старте шел лидером, а на последней стойке поймал три круга.

Для спортсмена, который претендует на роль российского Йоханнеса Бо, непозволительно стрелять три промаха на одном рубеже, – сказал тренер сборной России по биатлону Андрей Падин.

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Как и его закадычный друг Халили...
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