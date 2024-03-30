Ульяна Нигматуллина: «С интересом готова начать подготовку к следующему сезону. Нужно поменять всю концепцию тренировок»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что устала к концу сезона.

Сегодня Нигматуллина завоевала серебро чемпионата России в эстафете в составе сборной Тюменской области.

– Если бы я не видела, как передвигаюсь по дистанции, то оценила бы плохо свою физическую форму, но по результату хорошо. Становится все лучше и лучше. Гонки дают мне развитие.

– Не жалко, что сезон походит к концу?

– Нет, честно говоря, не жалко, потому что я очень устала. Но с интересом готова начать подготовку к следующему сезону.

– Что изменится?

– Нужно поменять всю концепцию тренировок. То, что работало раньше, сейчас не работает.

– Ты остаешься в сборной Тюменской области?

– Да, конечно. Очень рада принадлежать этой команде, ощущаю за собой эту поддержку, – сказала Нигматуллина.