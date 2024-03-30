Ульяна Нигматуллина: «С интересом готова начать подготовку к следующему сезону. Нужно поменять всю концепцию тренировок»

Теги сборная России жен чемпионат России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) сборная Тюменской области жен Биатлон

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что устала к концу сезона.

Сегодня Нигматуллина завоевала серебро чемпионата России в эстафете в составе сборной Тюменской области.

– Если бы я не видела, как передвигаюсь по дистанции, то оценила бы плохо свою физическую форму, но по результату хорошо. Становится все лучше и лучше. Гонки дают мне развитие.

– Не жалко, что сезон походит к концу?

– Нет, честно говоря, не жалко, потому что я очень устала. Но с интересом готова начать подготовку к следующему сезону.

– Что изменится?

– Нужно поменять всю концепцию тренировок. То, что работало раньше, сейчас не работает.

– Ты остаешься в сборной Тюменской области?

– Да, конечно. Очень рада принадлежать этой команде, ощущаю за собой эту поддержку, – сказала Нигматуллина.

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9 комментариев
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Ответ Люблю Женьку
Давай, Ульяна, ждём уверенную стрельбу и отличный финишный круг, сегодня уже была заявка на это!
Завтра ей тяжко будет, обещают снег и +3. Снова закапываться будет со своим прокатом и своими габаритами. Сегодня был минус, и жёсткая лыжня, как раз под неё.
+6
0
+6
Ответ тоторо
Ульяна попроси план тренировок у Шевниной или Каюмовой, они тоже недавно рожали, а уже шуршат среди основы скоростью
Так они шуршат второй сезон после родов, а Уля первый. Сами разберутся с Ильшатом, нафиг им чьи то планы.
+5
-1
+4
Ответ Игорь Мельников
Завтра ей тяжко будет, обещают снег и +3. Снова закапываться будет со своим прокатом и своими габаритами. Сегодня был минус, и жёсткая лыжня, как раз под неё.
да завтра маленькие и легкие будут на пьедестале, скорее всег шевнина точно будет
+2
0
+2
Ответ Игорь Мельников
Так они шуршат второй сезон после родов, а Уля первый. Сами разберутся с Ильшатом, нафиг им чьи то планы.
но вот Сола и Крис конечно уникумы, после родов в первый же сезон такие скорости хорошие показывают. Но Сола вроде очень рано начала тренироваться, по-моему через 2 недели приступила сразу
+2
0
+2
Давай, Ульяна, ждём уверенную стрельбу и отличный финишный круг, сегодня уже была заявка на это!
+5
-4
+1
Ульяна попроси план тренировок у Шевниной или Каюмовой, они тоже недавно рожали, а уже шуршат среди основы скоростью
+2
-1
+1
Ответ тоторо
Ульяна попроси план тренировок у Шевниной или Каюмовой, они тоже недавно рожали, а уже шуршат среди основы скоростью
Сола и Каюмова родили почти полтора года назад и в конце прошлого сезона уже отметились на лыжне, потому и подготовка к этому сезону была вполне себе полноценной. Год с небольшим родили Уля и Крис, притом готовиться к сезону позже начала Кристина. То, что Резцова почти что вышла на свой привычный КМ уровень я нисколько не удивлен, зная характер Кристины, ну и гены Резцовские никто не отменял, не удивлюсь что по жизни Кристина станет многодетной мамочкой... Неготовностью Ульяны к сезону, в особенности ко второй его половине, был малость обескуражен..но, наверное это опять же можно списать на физиологию молодой матери, не каждому дано быстро переключиться на другой вектор событий, ну и пожалуй, как отмечали тут ранее, пресловутый ковид добавил ложку дегтя.. Ульяне пожелаю побыстрее оправиться от всяческих невзгод, набраться сил, крепости духа и наконец то добиться значимых побед на внутреннем первенстве, пошуршать крепко там пару- тройку лет, ну а потом можно и на заслуженную пенсию.
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