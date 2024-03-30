Кристина Резцова: «Этот сезон – самый тяжелый на моей памяти эмоционально и физически»

Биатлонистка Кристина Резцова назвала текущий сезон самым тяжелым в карьере.

«Этот сезон – самый тяжелый на моей памяти эмоционально и физически. То, что на чемпионате России я пока что после четырех гонок с четырьмя медалями, – это лучшее, что могло случиться.

Планы на следующий сезон? Пока надо добегать этот, потому что со здоровьем не все в порядке было, это очень морально выбило, скажем так, в этом сезоне.

Поэтому пока в ближайших планах – чемпионат завершится, посмотрю, будут ли силы на , и дальше надо хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы работать уже от и до начиная с мая месяца и как минимум на ближайшие два года зарядиться энергией», – сказала .