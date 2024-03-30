Кристина Резцова: «Этот сезон – самый тяжелый на моей памяти эмоционально и физически»

Теги сборная России жен чемпионат России Кристина Резцова Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова назвала текущий сезон самым тяжелым в карьере.

«Этот сезон – самый тяжелый на моей памяти эмоционально и физически. То, что на чемпионате России я пока что после четырех гонок с четырьмя медалями, – это лучшее, что могло случиться.

Планы на следующий сезон? Пока надо добегать этот, потому что со здоровьем не все в порядке было, это очень морально выбило, скажем так, в этом сезоне.

Поэтому пока в ближайших планах – чемпионат завершится, посмотрю, будут ли силы на Кубок Содружества, и дальше надо хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы работать уже от и до начиная с мая месяца и как минимум на ближайшие два года зарядиться энергией», – сказала Резцова.

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2 комментария
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в Тюмени Кристя ты показываешь хороший уровень для ЧР, не то что в начале, но стрельба хуже стала в целом , сильно нервничаешь , суетливость появилась
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Ответ re#mn
в Тюмени Кристя ты показываешь хороший уровень для ЧР, не то что в начале, но стрельба хуже стала в целом , сильно нервничаешь , суетливость появилась
КР Крис начала очень неплохо,стрельба была на уровне.А потом трамва,болезнь и вот только на ЧР приходит в себя.Но стрельба стала хуже,да,стала суетиться на стрельбе,не дорабатывает до конца каждый выстрел.
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