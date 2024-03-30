Халили о жесте трибунам: «Идея пришла еще в Златоусте на масс-старте, но тогда не такой большой был отрыв»

Теги сборная России чемпионат России Карим Халили Биатлон

Карим Халили объяснил свой жест трибунам на чемпионате России в Тюмени.

Сегодня Халили одержал победу в масс-старте. Перед финишем он повернулся к трибунам.

«Жест трибунам? Идея пришла еще в Златоусте на масс-старте, но тогда не такой большой был отрыв, поэтому решил этого не делать. Сегодня отрыв позволял, так что это в голове держал.

В пасьюте немного на последнем рубеже переоценил себя, было слишком много уверенности, что я все сделаю. Но там не получилось, поэтому сегодня шел и думал, что так делать больше нельзя», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
типа а ля Бё рыжего...
+3
0
+3
фу такое самолюбование, скромнее надо быть Карим, учись у Эдика скромности. Весь в своего кумира лягушатника пошел
+8
-6
+2
Ответ тоторо
фу такое самолюбование, скромнее надо быть Карим, учись у Эдика скромности. Весь в своего кумира лягушатника пошел
какой высокопарный слог чувствуется зыковская культура.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий