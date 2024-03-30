Халили о жесте трибунам: «Идея пришла еще в Златоусте на масс-старте, но тогда не такой большой был отрыв»

Карим Халили объяснил свой жест трибунам на чемпионате России в Тюмени.

Сегодня Халили одержал победу в масс-старте. Перед финишем он повернулся к трибунам.

«Жест трибунам? Идея пришла еще в Златоусте на масс-старте, но тогда не такой большой был отрыв, поэтому решил этого не делать. Сегодня отрыв позволял, так что это в голове держал.

В пасьюте немного на последнем рубеже переоценил себя, было слишком много уверенности, что я все сделаю. Но там не получилось, поэтому сегодня шел и думал, что так делать больше нельзя», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».