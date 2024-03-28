Лазовский о международных стартах: «Глупо говорить, что не скучаем. Там больше призовые, больше возможностей по инвентарю»
Биатлонист Дмитрий Лазовский заявил, что скучает по международным стартам.
Сегодня сборная Беларуси в составе с Лазовским выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Тюмени.
– Насколько важно для сборной Беларуси принимать участие во всероссийских соревнованиях?
– Это приносит нам много пользы. Конкуренция, борьба с сильными соперниками. Большой ажиотаж для нас, который дает мотивацию побеждать.
– Скучаете по международным турнирам?
– Глупо говорить, что не скучаем, на самом деле, конечно, скучаем. Там больше призовые, больше возможностей открывается по инвентарю. Но в плане борьбы и конкуренции и в России все прекрасно, – ответил Лазовский.
На данный момент россияне и белорусы не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Белорусы чувствуют себя лишними на биатлонном ЧР: медали не дают, гимн на телефоне включал Губерниев
Но, вашему поколению, может, и, следующему, не видать международных соревнований как своих ушей.