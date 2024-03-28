Лазовский о международных стартах: «Глупо говорить, что не скучаем. Там больше призовые, больше возможностей по инвентарю»

Теги Кубок мира по биатлону чемпионат России сборная Беларуси Дмитрий Лазовский Биатлон

Биатлонист Дмитрий Лазовский заявил, что скучает по международным стартам.

Сегодня сборная Беларуси в составе с Лазовским выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Тюмени.

– Насколько важно для сборной Беларуси принимать участие во всероссийских соревнованиях?

– Это приносит нам много пользы. Конкуренция, борьба с сильными соперниками. Большой ажиотаж для нас, который дает мотивацию побеждать.

– Скучаете по международным турнирам?

– Глупо говорить, что не скучаем, на самом деле, конечно, скучаем. Там больше призовые, больше возможностей открывается по инвентарю. Но в плане борьбы и конкуренции и в России все прекрасно, – ответил Лазовский.

На данный момент россияне и белорусы не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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6 комментариев
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до сих пор не понимаб за что белорусов отстранили. очень жаль их
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Конечно, скучаете. Кто бы сомневался. И, не только по призовым. Это естественно.
Но, вашему поколению, может, и, следующему, не видать международных соревнований как своих ушей.
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Только людоеды не скучают, им величие подавай
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Там бел арусы не на птичьх правах как на российских соревнованиях. Там бел арусы дома, в Европе.
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Все скучают по загранице. Но, времена не выбирают...
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