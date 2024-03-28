Лазовский о международных стартах: «Глупо говорить, что не скучаем. Там больше призовые, больше возможностей по инвентарю»

Биатлонист Дмитрий Лазовский заявил, что скучает по международным стартам.

Сегодня сборная Беларуси в составе с Лазовским выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Тюмени.

– Насколько важно для сборной Беларуси принимать участие во всероссийских соревнованиях?

– Это приносит нам много пользы. Конкуренция, борьба с сильными соперниками. Большой ажиотаж для нас, который дает мотивацию побеждать.

– Скучаете по международным турнирам?

– Глупо говорить, что не скучаем, на самом деле, конечно, скучаем. Там больше призовые, больше возможностей открывается по инвентарю. Но в плане борьбы и конкуренции и в России все прекрасно, – ответил Лазовский.

На данный момент россияне и белорусы не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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