Серохвостов о белорусах вне зачета на ЧР: «Их обделяют, а нас незаслуженно считают чемпионами. Нас чествуют как победителей, хотя мы вторые»

Даниил Серохвостов объяснил, почему не чувствует себя чемпионом России.

Сегодня в Тюмени проходила смешанная эстафета по биатлону. Сборная Беларуси одержала победу, но так как она выступает на соревнованиях вне зачета, золотая медаль формально досталась Новосибирской области, которая в составе с Серохвостовым финишировала второй.

– Рад, что удалось выиграть финиш, десять из десяти отработать на стрельбе. Я удовлетворен своим этапом. Конечно, всегда можно лучше. Но пока так. Правда, особой радости нет. Все-таки первое место далеко. И расстраивает награждение: нас чествуют как победителей, хотя мы – вторые. Была бы одна церемония, то нормально. А когда их две – это несколько печально.

– Печально, что белорусы не получают всех привилегий победителей?

– Да, что их обделяют, а нас незаслуженно считают чемпионами, – цитирует Серохвостова «Тюменская арена».

Спортсмен допустил, что в следующем году соревнования пройдут в статусе открытого чемпионата.

– Нас сейчас поздравляют, говорят: «С победой, чемпионы России», но не чувствуется, что мы выиграли. Белорусы ушли со стрельбы, когда я только пришел на рубеж! Финишировал вторым, белорусы победили, ну какое первое место? Смешно.

– Когда ты откроешь зачет через несколько лет, вспомнишь, что тут были белорусы?

– Думаю, вспомню. Я прекрасно помню Спартакиаду, где я был четвертым в индивидуальной гонке, но награждали меня как третьего.

– Наконец‑то в честь белорусов играл гимн. Это здорово?

– Хорошо, безусловно. Может быть, в следующем году все поменяется и будет открытый чемпионат, – приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

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