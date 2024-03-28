Серохвостов о белорусах вне зачета на ЧР: «Их обделяют, а нас незаслуженно считают чемпионами. Нас чествуют как победителей, хотя мы вторые»

Теги сборная России чемпионат России Спартакиада сборная Беларуси Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов объяснил, почему не чувствует себя чемпионом России.

Сегодня в Тюмени проходила смешанная эстафета по биатлону. Сборная Беларуси одержала победу, но так как она выступает на соревнованиях вне зачета, золотая медаль формально досталась Новосибирской области, которая в составе с Серохвостовым финишировала второй.

– Рад, что удалось выиграть финиш, десять из десяти отработать на стрельбе. Я удовлетворен своим этапом. Конечно, всегда можно лучше. Но пока так. Правда, особой радости нет. Все-таки первое место далеко. И расстраивает награждение: нас чествуют как победителей, хотя мы – вторые. Была бы одна церемония, то нормально. А когда их две – это несколько печально.

– Печально, что белорусы не получают всех привилегий победителей?

– Да, что их обделяют, а нас незаслуженно считают чемпионами, – цитирует Серохвостова «Тюменская арена».

Спортсмен допустил, что в следующем году соревнования пройдут в статусе открытого чемпионата.

– Нас сейчас поздравляют, говорят: «С победой, чемпионы России», но не чувствуется, что мы выиграли. Белорусы ушли со стрельбы, когда я только пришел на рубеж! Финишировал вторым, белорусы победили, ну какое первое место? Смешно.

– Когда ты откроешь зачет через несколько лет, вспомнишь, что тут были белорусы?

– Думаю, вспомню. Я прекрасно помню Спартакиаду, где я был четвертым в индивидуальной гонке, но награждали меня как третьего.

– Наконец‑то в честь белорусов играл гимн. Это здорово?

– Хорошо, безусловно. Может быть, в следующем году все поменяется и будет открытый чемпионат, – приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Белорусы чувствуют себя лишними на биатлонном ЧР: медали не дают, гимн на телефоне включал Губерниев

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13 комментариев
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В чём не справедливость регионы России соревнуются со сборной Белоруссии, они выступают вне зачёта, чемпионат не открытый, какие вопросы
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Их не обделяют, а дают возможность соревноваться с конкурентноспособными спортсменами. Если бы их это не устраивало, то они не приехали бы. Об изменении регламента и превращении чемпионата страны в неизвестно что надо было заранее договариваться.
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Как Губерниев проел мозги молодежи...
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Вроде задумка такова, что Россия помогает белорусам быть в тонусе, но по факту оказалось, что теперь им нужны медали, призовые и иностранный гимн на ЧР. А почему нам не предоставлены подобные условия в Беларуси? У нас ведь тоже, можно собрать неплохую сборную и встряхнуть ЧБ. Особенно нелепо выглядят эстафеты, где против сборной чужой страны, за победу борются наспех сформированные регионалы, где даже Халили со своей супругой, выступают за разные команды, а иностранцы устраивают танцы с флагами, когда финишируют реальные чемпионы России. Они уже и прихамели, на дармовых дрожжах. А чемпионов России поставили раком. Вы ещё норгов зазовите на "открытый настежь ЧР", раздайте все призовые и гимн норвежский на весь чемпионат. А губошлёп, ратующий за олимпиаду без флага и гимна, зачётно отстоял флаг и гимн РБ. Я не смотрел биатлон на международке, теперь плевать на него вообще.
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Ответ re#mn
беда в том, что прохиндей в ручном режиме меняет установленные не им правила для удовлетворения своего собственного чсв , делая из внутрироссийских соревнований цирк, сея в неокрепших умах насмешки и желание "сломать систему", представитель кого он?
Плюс
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Вот тут золотые слова.
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Какое-то неуважение к белорусам, если честно
+3
-2
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беда в том, что прохиндей в ручном режиме меняет установленные не им правила для удовлетворения своего собственного чсв , делая из внутрироссийских соревнований цирк, сея в неокрепших умах насмешки и желание "сломать систему", представитель кого он?
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Ответ Comeon!
Вот тут золотые слова.
губа, разлогинься
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Замена Бабикову подросла.
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